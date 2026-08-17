Mệnh lệnh thần tốc cho tương lai

Có những cuộc chạy đua với thời gian không phải để lập nên một kỷ lục, mà để hoàn thành một lời hẹn - hiện thực hóa quyết tâm của hệ thống chính trị. Lời hẹn ấy đang được khẩn trương, thần tốc, đa dạng cách thể hiện, chuyển hóa thành vật chất hiện hữu trên vùng biên còn nhiều gian khó. Đó là những ngôi trường nội trú liên cấp nơi vùng biên xứ Thanh đang đổi thay diện mạo từng ngày.

Nắng, mưa, đêm tối và muôn vàn gian khó đang lùi lại trước quyết tâm của hàng nghìn con người với một mệnh lệnh duy nhất: Chạy đua với thời gian - từng ngày, từng giờ, để những ngôi trường mới kịp hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026-2027. Đằng sau sự chuyển động ấy, không gì hơn là một mục tiêu giản dị mà lớn lao - đó là để những học sinh vùng biên được bước vào năm học mới trong những ngôi trường mới - khang trang, an toàn.

Ngày 5/9 khai giảng năm học mới đang đến rất gần, chỉ còn tính bằng tuần. Với một công trình xây dựng thông thường, vài tuần có thể chưa phải là khoảng thời gian quá đặc biệt. Nhưng với những ngôi trường nơi biên giới điều kiện thi công vô cùng khắc nghiệt, thì thời gian lúc này vô cùng quan trọng. Chỉ một ngày, một giờ công trình chậm lại là thêm một ngày học sinh phải học trong điều kiện còn thiếu thốn. Chính vì thế, không khí trên các công trường suốt những ngày qua mang một sắc thái rất khác. Đó không chỉ là tiếng máy móc, những chuyến xe chở vật liệu hay những tốp công nhân khẩn trương hoàn thiện từng hạng mục. Đó là hiện thân của tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, là những ca làm việc xuyên đêm, là sự tăng cường tổng lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ở những công trường có tiến độ cao như Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, hay công trình có tiến độ còn khiêm tốn như ở Na Mèo, Bát Mọt, Tam Lư, nhà thầu đều huy động rất đông công nhân, khắc phục khó khăn về mặt bằng, vật liệu, thời tiết tổ chức nhiều mũi thi công liên tục. Còn có cả những người lính của Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tăng cường chi viện góp phần đưa khối lượng công trình tăng nhanh theo từng ngày. Những con số tỷ lệ phần trăm thay đổi nếu nhìn trên báo cáo có thể chỉ là những chỉ số tiến độ cơ học. Nhưng phía sau mỗi con số là mồ hôi của người thợ trong đêm trắng trên công trường, là những quyết định rất mạnh mẽ, là niềm hy vọng của giáo viên, học sinh, phụ huynh đang dõi theo.

Đặc biệt, hình ảnh những người lính chi viện đi xây trường gợi lên một cảm xúc rất đẹp, họ không chỉ cầm súng bảo vệ biên cương, mà còn cầm búa, cầm xẻng cùng lòng nhiệt huyết góp phần tạo nên bản hòa ca lao động đầy cảm xúc nơi biên cương của Tổ quốc.

Bài ca lao động ở các công trường thi công trường nội trú liên cấp nơi biên giới miền Tây xứ Thanh trong những ngày qua cũng là cách hiểu đúng về tinh thần quyết liệt mà Chính phủ đang yêu cầu đối với các dự án này. Đó là quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực cao nhất, trách nhiệm cao nhất, nhưng phải đi cùng chất lượng và an toàn. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là một công trình “kịp tiến độ” trên giấy, mà là một ngôi trường thực sự có thể vận hành, thực sự đem lại môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Bởi vậy, cuộc chạy đua thần tốc để hoàn thành những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian. Đó là cuộc chạy đua của trách nhiệm hiện tại với tương lai trẻ em vùng khó. Để khi tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng biên giới vào ngày 5/9 tới - sẽ không chỉ là tiếng trống mở đầu một năm học mới, mà còn là âm thanh mở đầu của một hành trình niềm tin, hy vọng được gieo mầm từ những ngôi trường từng mơ ước bao năm.

Thái Minh