Anh sẽ đối mặt với “hệ quả” vì cung cấp UAV cho Ukraine tập kích lãnh thổ Nga

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Nga cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với “hệ quả” sau khi xuất hiện thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) do hai công ty của Anh sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Moscow cáo buộc Anh là “đồng phạm” trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại Nga. Ảnh tư liệu: Reuters.

Theo báo Sunday Times, đây là lần đầu tiên UAV do các doanh nghiệp Anh sản xuất được cho là Ukraine đã sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 17/8 cho rằng những thông tin trên cho thấy London đang “cố tình lựa chọn leo thang” cuộc xung đột tại Ukraine. Moscow cáo buộc Anh tìm cách kiềm chế Nga và gây thiệt hại tối đa cho nước này thông qua lực lượng ủy nhiệm. Đại sứ quán Nga cảnh báo: “Những hành động của London chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả mà nước này sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London “đứng sát cánh” với Ukraine và cam kết tiếp tục cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Phía Anh đồng thời khẳng định Chính phủ nước này quyết tâm đối phó với những hành động mà London cho là gây hấn của Nga, cả tại Ukraine và nhằm vào Anh cùng các đồng minh.

Người dân đi bộ trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow ngày 10/7/2026. Ảnh: AFP.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa và UAV, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và hậu cần. Kiev được cho là muốn làm gián đoạn nguồn lực phục vụ chiến sự của Nga, đồng thời gây sức ép lên nền kinh tế và đưa tác động của cuộc xung đột đến sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

Theo số liệu của tổ chức giám sát xung đột ACLED, số vụ tập kích tầm xa của Ukraine trong tháng 7 tăng gấp khoảng 3 lần so với tháng 1. Nga cho biết các cuộc tập kích bằng UAV với quy mô ngày càng lớn đang buộc nước này phải mở rộng phạm vi bố trí hệ thống phòng không. Bộ Quốc phòng Nga trong các ngày gần đây thông báo đã đánh chặn hàng nghìn UAV Ukraine trên hàng chục khu vực của Nga, cũng như tại các vùng biển Đen, Azov và bán đảo Crimea.

Những diễn biến trên cho thấy việc Ukraine gia tăng sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga đang trở thành một trong những vấn đề có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow với các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

Thanh Hằng

Nguồn: Independent.