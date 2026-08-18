Latvia đề nghị EU hỗ trợ 7 tỷ euro bù đắp chi phí quốc phòng và cắt giảm quan hệ với Nga

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Latvia đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ thêm 7 tỷ euro nhằm bù đắp chi phí tăng cường quốc phòng và những tác động kinh tế từ việc cắt giảm quan hệ với Nga.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs. Ảnh: Getty Images.

Theo Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs, khoản hỗ trợ này là cần thiết trong bối cảnh Riga phải tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đồng thời chịu ảnh hưởng kinh tế do các biện pháp trừng phạt và việc thu hẹp quan hệ thương mại với Moscow.

Phát biểu với Politico ngày 17/8, ông Kulbergs cho biết Latvia đang phải tăng vay nợ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, trong đó có những khoản chi mà Riga cho rằng góp phần bảo đảm an ninh cho toàn châu Âu. Ông cho rằng EU cần chia sẻ gánh nặng tài chính với Latvia.

Khoản 7 tỷ euro được đề nghị tương đương gần một nửa trong tổng số khoảng 15,2 tỷ euro mà Latvia dự kiến dành cho quốc phòng trong giai đoạn 2028-2034, trùng với thời kỳ ngân sách 7 năm tiếp theo của EU.

Latvia cũng muốn sử dụng một phần nguồn hỗ trợ để nâng cấp hệ thống đường sắt và kết nối hàng không với các nước châu Âu khác. Theo Riga, việc cải thiện các tuyến giao thông này không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa đối với khả năng cơ động và tăng cường lực lượng của NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh tại khu vực Baltic.

Là thành viên NATO, Latvia dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho cơ sở hạ tầng liên quan đến an ninh.

Binh sĩ Latvia tìm kiếm mảnh vỡ của UAV xâm nhập không phận bị đánh chặn . Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Kulbergs cho rằng đề nghị hỗ trợ từ EU là hợp lý, bởi một phần đáng kể ngân sách quốc phòng của Latvia sẽ được sử dụng để mua vũ khí và trang thiết bị từ các doanh nghiệp của Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Điển, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế các nước EU.

Trong khi đó, việc tăng chi tiêu quốc phòng và những tác động kinh tế từ chính sách đối với Nga đang trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử Quốc hội Latvia dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Một số đảng cánh hữu tại Latvia kêu gọi Brussels hỗ trợ hoặc bồi hoàn cho những thiệt hại kinh tế mà nước này cho rằng phát sinh từ việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga.

Đề nghị của Latvia được đưa ra trong bối cảnh các nước Baltic đang tăng cường đầu tư cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng an ninh trước những lo ngại về tình hình khu vực. Riga cùng Litva và Estonia là những nước có lập trường cứng rắn đối với Nga và ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Moscow.

Thanh Hằng

Nguồn: Telegraph.