Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), chiều 17/8, Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gửi tới các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà lực lượng Công an Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự buổi gặp mặt, chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự buổi gặp mặt, chúc mừng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đối với Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua lực lượng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định từ cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới ngày càng cao, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Công an tỉnh cần tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là những vấn đề nổi lên, phức tạp về an ninh, trật tự; tập trung xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự buổi gặp mặt, chúc mừng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cũng chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Hoàng Quốc Việt sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nhiệm vụ công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hóa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chủ chốt Công an tỉnh dự buổi gặp mặt, chúc mừng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Minh Hiếu