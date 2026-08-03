Siết kỷ luật hành chính, tạo lực đẩy tăng trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp góp ý còn hình thức; hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác chuẩn bị một số cuộc họp chưa bảo đảm...

Vì vậy, việc ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực điều hành và tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị đặt ra những yêu cầu rõ ràng: người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc chấp hành kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Một trong những yêu cầu quan trọng là thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Chất lượng tham mưu phải được nâng lên, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, không khoán việc nghiên cứu, đề xuất cho cấp dưới. Các văn bản góp ý phải thể hiện rõ quan điểm, có căn cứ, có lý do cụ thể, chấm dứt tình trạng góp ý chung chung, thiếu trách nhiệm.

Chỉ thị cũng yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức hội họp: chỉ tổ chức khi thật sự cần thiết, ưu tiên xử lý công việc bằng văn bản hoặc trên môi trường mạng; thực hiện nguyên tắc “một nội dung - một cuộc họp”; gửi tài liệu đúng thời hạn; tăng cường họp trực tuyến, hạn chế triệu tập cán bộ cơ sở về tỉnh khi không cần thiết.

Đặc biệt, lãnh đạo các sở, ban, ngành được yêu cầu dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với địa phương, doanh nghiệp và người dân; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu này không đơn thuần là giảm số lượng cuộc họp. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách thức điều hành: chuyển thời gian từ hội trường ra hiện trường, từ nghe báo cáo sang kiểm tra thực tế, từ bàn việc sang giải quyết việc.

Thực tiễn đã chứng minh, nhiều vướng mắc trong đầu tư, giải phóng mặt bằng, sản xuất, kinh doanh hay giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp không thể tháo gỡ triệt để chỉ bằng các cuộc họp và báo cáo trên giấy. Chỉ khi người đứng đầu, người được giao trách nhiệm trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe nhiều chiều, kiểm tra thực tế và quyết định kịp thời thì những điểm nghẽn mới có thể được tháo gỡ. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại các công trường, dự án, địa phương, doanh nghiệp để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn trong thời gian gần đây cho thấy phương thức lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở.

Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ, những chuyến đi liên tục, những chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với những yêu cầu cấp thiết đặt ra từ Chỉ thị số 12/CT-UBND, sẽ là lực đẩy đổi mới tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8/2026 đúng như yêu cầu mà chỉ thị đặt ra. Khi kỷ luật hành chính trở thành thói quen, trách nhiệm trở thành yêu cầu thường trực và hành động trở thành thước đo, bộ máy sẽ có thêm sức mạnh để thúc đẩy tăng trưởng.

Thái Minh