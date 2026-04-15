Mỹ chủ trì đàm phán hiếm hoi giữa Israel và Lebanon, tiến triển chưa rõ ràng

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đại diện Israel và Lebanon đã ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp dưới sự chủ trì của Washington nhưng khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Cả hai phía đều mô tả buổi làm việc mang tính xây dựng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy hai bên đạt được bất kỳ khung thỏa thuận hòa bình nào.

Các quan chức Mỹ, Israel và Lebanon chụp ảnh trước cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C., ngày 14/4/2026. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm: về mặt kỹ thuật, Israel và Lebanon vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Israel lập quốc năm 1948. Hai bên bước vào hội đàm với những nghị trình trái ngược nhau, Israel bác bỏ mọi thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và kiên quyết yêu cầu Beirut giải giáp lực lượng Hezbollah, trong khi phía Lebanon chỉ được ủy quyền bàn về ngừng bắn.

Sau cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết hai bên đã có “những thảo luận hiệu quả về các bước khởi động đàm phán trực tiếp” và "nhất trí tiến hành đàm phán trực tiếp vào thời điểm và địa điểm do hai bên thống nhất." Tuy nhiên, thông cáo không đề cập đến bất kỳ điểm chung nào đã đạt được.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, phía Lebanon đã khẳng định trong cuộc gặp rằng nước này sẽ không còn bị Hezbollah, lực lượng dân quân thân Iran, “chiếm đóng” nữa. Ông từ chối trả lời câu hỏi liệu Israel có chấm dứt các đợt tấn công vào Lebanon hay không. Về phần mình, Đại sứ Lebanon Nada Moawad gọi đây là cuộc gặp sơ bộ “mang tính xây dựng,” đồng thời cho biết bà đã kêu gọi ngừng bắn, hồi hương người dân bị di dời và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Lebanon.

Sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, vừa là nhà ngoại giao hàng đầu, vừa là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump cho thấy Washington đặt kỳ vọng rõ ràng vào tiến trình này. Tổng thống Trump thúc giục Israel kiềm chế các hoạt động tấn công ở Lebanon, trong nỗ lực bảo toàn lệnh ngừng bắn với Iran. Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã gây ra đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, tạo thêm áp lực lên chính quyền Trump trong việc tìm kiếm lối thoát ngoại giao.

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington. Ảnh: Al Jazeera.

Một yếu tố làm phức tạp thêm cục diện đàm phán là lập trường của Tehran: Iran khẳng định chiến dịch của Israel chống Hezbollah tại Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến rộng lớn hơn, điều này gây khó cho các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian nhằm ngăn chặn hậu quả kinh tế leo thang. Washington đã bác bỏ quan điểm này, tuyên bố hai tiến trình đàm phán hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.