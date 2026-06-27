Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung 3 bên sau đàm phán do Mỹ làm trung gian

Mỹ- Israel và Lebanon đã ký thỏa thuận khung 3 bên sau nhiều ngày đàm phán tại Washington dưới sự trung gian của Mỹ, mở ra lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, dù nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chứng kiến ​​Cố vấn Bộ Ngoại giao Daniel Holler, Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Hoa Kỳ Nada Hamadeh ký kết thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon, tại Bộ Ngoại giao ở Washington, D.C., ngày 26 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Ngày 26/6 (giờ Mỹ), tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington D.C., Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter đã ký kết văn kiện khung ba bên dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết: "Hôm nay chúng ta đã bước những bước đầu tiên trong một hành trình chắc chắn sẽ khó khăn. Đây mới chỉ là khởi đầu của sự khởi đầu. Washington sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các vòng đàm phán tiếp theo.”

Theo nội dung được công bố, hai bên thống nhất thành lập một cơ chế điều phối quân sự do Mỹ dẫn dắt, triển khai quân đội Lebanon tới miền nam nước này và từng bước rút lực lượng Israel khỏi một số khu vực thông qua các “vùng bàn giao thí điểm”. Mỹ cũng cam kết viện trợ nhân đạo 100 triệu USD cho Lebanon nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, đồng thời cấp thêm hơn 30 triệu USD để tăng cường năng lực cho Lực lượng Vũ trang Lebanon (LAF) nhằm tái lập chủ quyền lãnh thổ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi và nhấn mạnh thỏa thuận sẽ cho phép Israel duy trì vùng đệm tại miền Nam Lebanon, cho đến khi Hezbollah giải giáp và không còn mối đe dọa đối với nước này. Ông Netanyahu cũng nêu về 2 khu vực thí điểm tại miền Nam Lebanon sẽ bàn giao để quân đội Lebanon kiểm soát.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố qua video vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Ảnh: GPO

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng của ông Netanyahu cho biết, quân đội Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động trong toàn bộ khu vực an ninh, để loại bỏ mọi mối đe dọa.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Lebanon trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát.

Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ thỏa thuận, từ chối giải giáp và cảnh báo việc gây sức ép đối với lực lượng này có thể làm gia tăng bất ổn tại Lebanon. Truyền thông quốc tế nhận định, đây là bước đột phá ngoại giao đáng chú ý, song triển vọng thực thi vẫn còn nhiều thách thức.

Nhật Lệ