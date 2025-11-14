Mỹ công bố Chiến dịch Southern Spear ở Tây bán cầu

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa công bố “Chiến dịch Southern Spear”, một nhiệm vụ quân sự mới, báo hiệu cuộc chiến chống ma túy có thể sớm trở thành một cuộc chiến thực sự.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: The Guardian.

“Tổng thống Trump đã ra lệnh hành động và Bộ Chiến tranh đang thực hiện. Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear. Do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp (Southern Spear) và Bộ Tư lệnh Miền Nam (Southcom) chỉ huy,” Hegseth viết trên X.

Ông nói thêm, sứ mệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi Tây bán cầu. Ông không nêu thêm chi tiết nào khác, trong khi các cuộc tấn công vào tàu chở ma túy bị tình nghi ở vùng Caribe và sự tập trung lực lượng trong khu vực đã làm dấy lên suy đoán các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela sắp xảy ra.

Southcom là bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Mỹ, phụ trách hơn 30 quốc gia ở Nam, Trung Mỹ và khu vực Caribe.

Thông báo của người đứng đầu Bộ Chiến tranh được đưa ra sau khi Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao khác được cho là đã báo cáo với Tổng thống Trump về các lựa chọn quân sự cho khu vực, bao gồm cả các cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng vào Venezuela.

Quân đội Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 80 kẻ tình nghi kể từ khi chiến dịch chống ma túy bắt đầu vào đầu tháng 9. Các cuộc không kích diễn ra ở cả vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong nỗ lực mà chính quyền nước này cho là nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ đã gửi tàu chiến, máy bay chiến đấu F-35, máy bay do thám và các tài sản quân sự khác đến khu vực Southcom quản lý, nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Đặc biệt, trong tuần này có sự xuất hiện của tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford. Tàu sân bay với hơn 4.000 thủy thủ này mang theo máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornets và tên lửa tầm xa Tomahawk.

Theo The Guardian, The Hill

Venezuela