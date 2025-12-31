Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công cảng và nhà máy lọc dầu Tuapse

Giới chức Nga vừa cho biết, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực cảng và nhà máy lọc dầu Tuapse, thuộc vùng Krasnodar ở tây nam nước này, khiến hai người bị thương và gây ra một vụ hỏa hoạn.

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar, vụ tấn công đã làm hư hại một số thiết bị của nhà máy lọc dầu, một cầu cảng, một đoạn đường ống trong khu dân cư và năm ngôi nhà dân. Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng được điều động, đám cháy được dập tắt sau khi lan rộng khoảng 300 m2. Nhà chức trách không cho biết mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy.

Tuapse nằm bên bờ Biển Đen, cách lãnh thổ Ukraine khoảng 350 km qua Biển Azov. Đây là một trong những đầu mối quan trọng của Nga đối với xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trên Biển Đen, với nhà máy lọc dầu Tuapse của tập đoàn Rosneft làm trụ cột. Cơ sở này có công suất chế biến khoảng 240.000 thùng dầu thô mỗi ngày, cung cấp các sản phẩm như naphtha, dầu nhiên liệu và diesel.

Bến cảng bốc dỡ dầu tại Tuapse bị tấn công. Ảnh: Andriy Klymenko.

Kênh Telegram SHOT, dẫn nguồn tin an ninh Nga, cho biết người dân Tuapse đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào tối muộn 30/12, kèm theo hiện tượng cháy. Một số hãng truyền thông Ukraine cũng đăng tải hình ảnh cho thấy một đám cháy lớn bùng lên trong đêm tại khu vực này. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin và mức độ thiệt hại.

Trong bối cảnh xung đột Nga–Ukraine kéo dài gần bốn năm, cảng và nhà máy lọc dầu Tuapse nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV, từng gây cháy và gián đoạn hoạt động.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cáo buộc Nga tấn công các cơ sở hạ tầng cảng tại vùng Odessa của Ukraine. Theo ông, một tàu chở ngũ cốc mang cờ Panama bị hư hại, các bể chứa dầu trúng đạn và một người bị thương, song các cảng Pivdennyi và Chornomorsk vẫn tiếp tục hoạt động.

Một quân nhân thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ukraine vận hành súng trên tàu tuần tra khi một tàu chở hàng đi qua Biển Đen, ngày 7/2/2024. Ảnh tư liệu: REUTERS.

Odessa cùng hai cảng Pivdennyi và Chornomorsk giữ vai trò then chốt đối với thương mại đối ngoại và nền kinh tế thời chiến của Ukraine. Thời gian gần đây, giao tranh trên Biển Đen có dấu hiệu leo thang, khi hai bên liên tục tấn công các mục tiêu hải quân và thương mại, trong đó Ukraine gia tăng sử dụng UAV trên biển, còn Nga đẩy mạnh các đợt không kích nhằm vào hạ tầng cảng của Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, TRT.