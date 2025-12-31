Sau cảnh báo từ Mỹ, Iran tuyên bố đáp trả “gay gắt”, Nga kêu gọi kiềm chế

Ngày 30/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo Tehran sẽ đáp trả “rất gay gắt và đáng sợ” trước bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể “bật đèn xanh” cho Israel tiến hành hành động quân sự, nếu Iran tái khôi phục các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Iran cảnh báo đáp trả dữ dội Mỹ và Israel. Ảnh: Times of India

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng “phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động xâm lược độc đoán nào sẽ rất gay gắt và đáng tiếc”. Vài ngày trước đó, ông Pezeshkian cũng tuyên bố gay gắt rằng những căng thẳng này là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn và Tehran đang trong “một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu”.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, khẳng định học thuyết quốc phòng của Iran đã xác định sẵn các phương án phản ứng, cảnh báo mọi hành động gây hấn sẽ bị đáp trả “ngay lập tức” và “khắc nghiệt”, vượt quá sức tưởng tượng của những bên chủ mưu.

Trong ngày 30/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bàn về quan hệ song phương, hợp tác chiến lược, cũng như tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước diễn biến căng thẳng, cùng ngày, Nga kêu gọi các bên kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cần tránh mọi bước đi có thể làm leo thang tình hình, đồng thời khẳng định đối thoại với Iran là ưu tiên hàng đầu.

Những tuyên bố cứng rắn từ Iran và Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cảnh báo Washington sẽ “trừng phạt” Tehran nếu nước này tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các hành động quân sự. Trước đó, Mỹ và Israel từng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran, khiến tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington bị gián đoạn và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: RT, Iranintl