Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, cho biết nước này đang triển khai một “cuộc huy động quy mô lớn” về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện tàu chiến và binh sĩ tại vùng biển Caribe.

Tin liên quan: Venezuela lên án việc Mỹ điều tàu chiến tới Trinidad và Tobago

Lực lượng quân đội Venezuela. Ảnh: SSBCrack News.

Theo đó, lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và Lực lượng Dự bị của nước này sẽ tiến hành các cuộc diễn tập kéo dài tới hết ngày 12/11 nhằm phản ứng trước “mối đe dọa đế quốc” do việc tăng cường lực lượng của Mỹ gây ra. Ông Padrino López cho biết, việc triển khai lực lượng của Venezuela là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn mang tên “Kế hoạch Độc lập 200” của Tổng thống Maduro - một chiến lược dân sự - quân sự nhằm huy động phối hợp giữa lực lượng quân đội chính quy, dân quân và cảnh sát để bảo vệ đất nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 11/11, Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu chiến lớn nhất của Mỹ – đã tới khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ, bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latinh.

Vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển từ châu Âu sang vùng Caribe. Nhóm tác chiến đi kèm tàu sân bay USS Gerald R. Ford bao gồm 9 phi đội không quân, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Mahan cùng tàu chỉ huy phòng thủ tên lửa tích hợp USS Winston S. Churchill, và hơn 4.000 thủy thủ.

Washington tuyên bố việc tăng cường lực lượng trong khu vực nhằm mục tiêu chống lại nạn buôn bán ma túy và ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ, đồng thời đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Caracas tin rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ, và một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận riêng rằng, chiến lược của họ hướng tới việc lật đổ ông Maduro.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, TRT World.