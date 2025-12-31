Nga chính thức triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus

Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga xác nhận, hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, loại vũ khí tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã chính thức được đưa vào biên chế và chuyển sang trạng thái trực chiến tại Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga tại Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng với thông báo trên, Bộ quốc phòng Moscow đồng thời công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về quá trình vận chuyển, lắp đặt hệ thống tên lửa này trên lãnh thổ Belarus, cùng buổi lễ đánh dấu thời điểm Oreshnik bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ điều kiện phục vụ trực chiến, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như nơi ăn ở cho lực lượng quân nhân Nga, đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước tại Belarus.

Thời điểm công bố được đánh giá là có tính toán, diễn ra ngay sau khi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố lập trường của Moscow đối với các nỗ lực hòa bình liên quan đến Ukraine sẽ có điều chỉnh.

Theo phân tích từ các nhà nghiên cứu Mỹ dựa trên hình ảnh vệ tinh, Nga nhiều khả năng sẽ triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại một căn cứ không quân cũ ở miền Đông Belarus. Chính quyền Belarus cho biết, hệ thống này sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi tháng này kết thúc, làm dấy lên lo ngại tại Kiev cũng như các quốc gia ở sườn phía Đông của NATO.

Kíp chiến đấu hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga tham gia diễn tập tấn công hiệp đồng trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus, tại địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích cho rằng, việc triển khai Oreshnik sẽ mở rộng đáng kể tầm tấn công của Nga, cho phép vươn sâu vào lãnh thổ NATO. Moskva khẳng định tên lửa này có thể đạt tốc độ siêu vượt âm, với khả năng bị đánh chặn rất thấp, đồng thời được trang bị nhiều đầu đạn độc lập có thể tách rời khi quay trở lại khí quyển.

Theo các thông số do Nga công bố, Oreshnik có tốc độ khoảng 12.300 km/giờ, tầm bắn vượt 5.000 km và có thể tiếp cận mục tiêu tại nhiều thủ đô châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút nếu được phóng từ Belarus.

Oreshnik không chỉ là vũ khí trên lý thuyết. Nga cho biết loại tên lửa này đã được sử dụng lần đầu trong thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, khi nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thành phố Dnipro.

Đối với NATO, việc triển khai hệ thống tên lửa này được xem là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Với Ukraine, động thái trên cho thấy Moskva sẵn sàng gia tăng sức ép không chỉ trên thực địa, mà còn thông qua các biện pháp răn đe mang tính chiến lược.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, Reuters.