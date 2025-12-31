Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu tự khẳng định để bảo vệ hòa bình và thịnh vượng

Phát biểu trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng, năm 2026 sẽ là thời điểm bản lề đối với hòa bình và thịnh vượng của châu Âu, trong bối cảnh khu vực phải đối diện đồng thời nhiều thách thức: xung đột Nga - Ukraine, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu và những biến chuyển khó lường trong quan hệ với Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Euronews

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, châu Âu cần “tự khẳng định lợi ích của mình một cách mạnh mẽ hơn” nếu không muốn đánh mất vị thế và sự an toàn đã được gây dựng qua nhiều thập kỷ.

Ông Merz thẳng thắn chỉ ra mối đe dọa mà chiến sự tại Ukraine gây ra: “Cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ngay trước cửa nhà chúng ta là mối đe dọa trực tiếp đối với tự do và an ninh của toàn châu Âu. Theo ông, Đức đang phải đối diện hằng ngày với các hành vi phá hoại, gián điệp và tấn công mạng.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Đức đã đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Berlin cũng đã gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2023, thể hiện quyết tâm chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh tập thể của châu Âu.

Bên cạnh nguy cơ an ninh, Thủ tướng Đức đề cập tới thách thức kinh tế khi chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy tại nhiều quốc gia. Ông cảnh báo việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang trở thành “đòn bẩy chính trị” mà các đối tác bên ngoài sử dụng để gây sức ép với châu Âu. Nền kinh tế Đức – vốn định hướng xuất khẩu – đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và chính sách thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai năm tăng trưởng âm liên tiếp cùng tình trạng cải cách trong nước chậm trễ đã khiến nền kinh tế số một châu Âu chỉ được kỳ vọng tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2026. Theo nhà lãnh đạo Đức, điều đó càng thúc đẩy nhu cầu cấp thiết phải “tự lựa chọn con đường phát triển” thay vì đặt niềm tin tuyệt đối vào những cam kết bên ngoài.

Biểu tượng khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu âu Eurozone. Ảnh: Euronews

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương – từng là trụ cột bảo đảm an ninh cho châu Âu – cũng trở nên khó đoán kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay. Theo thủ tướng Đức châu Âu cần hành động với tâm thế tự tin, không bị dẫn dắt bởi nỗi sợ hãi.

Kết thúc thông điệp, Thủ tướng Đức bày tỏ kỳ vọng: “Năm 2026 có thể trở thành năm bản lề đối với nước Đức và toàn châu Âu – năm mà chúng ta, bằng sức mạnh mới, tìm lại con đường dẫn tới hòa bình, tự do và thịnh vượng đã được duy trì suốt nhiều thập kỷ.”

Vân Bình

Nguồn: Euronews, Reuters