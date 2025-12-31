Xã Yên Định cần thích ứng với mô hình tổ chức mới, có giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Thăm và làm việc tại xã Yên Định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định.

Chiều 31/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Yên Định về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến thăm, kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực đổi mới trong cách làm việc của Trung tâm, nhất là trong việc duy trì không gian làm việc thân thiện, bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ người dân.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ để mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực tế điểm dừng, đỗ xe buýt tại xã Yên Định.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định; kiểm tra thực tế điểm dừng, đỗ xe buýt tại xã Yên Định.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Yên Định, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025; kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các thành viên đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt xã Yên Định.

Năm 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song tình hình kinh tế - xã hội của xã Yên Định vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 14,12%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 85,83 triệu đồng, đứng thứ 4 toàn tỉnh. Tỷ lệ tăng thu ngân sách ước đạt 67,1%. Tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Lãnh đạo xã Yên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Định vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Vì vậy, có 3/25 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, gồm: tổng sản lượng lương thực bình quân; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân năm 2025.

Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong các thôn, việc tập kết rác không đúng nơi quy định của người dân tại một vài khu dân cư... chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã chưa có chuyển biến rõ rệt...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Yên Định đạt được trong 6 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Yên Định là địa phương có tiềm lực con người, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dư địa phát triển lớn. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền xã cần thay đổi nhận thức, tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số, với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Các thành viên đoàn công tác tham dự buổi làm việc.

Gợi mở những giải pháp cụ thể, đồng chí đề nghị địa phương nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Lãnh đạo xã Yên Định tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục và con người, coi đây là nền tảng tinh thần của xã hội và là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững. Bởi vậy, Yên Định cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó, chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối trường lớp học, đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chính quyền xã tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương