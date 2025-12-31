Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm chính thức Trung Quốc

Ngày 30/12, hãng tin Yonhap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào đầu tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về cách thức củng cố quan hệ hợp tác chiến lược và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC ngày 1/11. Ảnh: UPI.

Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Kang Yu-jung cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ đến Bắc Kinh ngày 4/1 và tiến hành hội đàm thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Lee kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 và cũng là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc kể từ năm 2017.

Cuộc gặp này là lần thứ hai trong vòng hai tháng giữa hai nhà lãnh đạo, sau hội đàm tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju hôm 1/11. Văn phòng Tổng thống cho biết mục tiêu là phục hồi hoàn toàn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bà Kang Yu-jung cho biết: "Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cách thức tạo ra những kết quả thiết thực mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân ở cả hai nước, bao gồm hợp tác trong đầu tư chuỗi cung ứng, kinh tế số và các biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia”.

Cờ Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Lee Jae Myung cam kết duy trì quan hệ với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và là nước ủng hộ kinh tế chủ chốt của Triều Tiên một cách ổn định, khi Seoul đang nỗ lực đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.

Seoul đã kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy các điều kiện để nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời, Trung Quốc tái khẳng định cam kết của mình đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Korea Times.