Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình ở khu vực

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ gia tăng sau khi nước này đã triển khai tàu chiến đến vùng biển Caribe với tuyên bố nhắm vào các tàu buôn lậu ma túy từ Venezuela,Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi người dân Mỹ nên đoàn kết với Venezuela vì hòa bình ở châu Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đứng giữa những người ủng hộ trong cuộc mít-tinh tại thủ đô Caracas ngày 13/11/2025.

Phát biểu trong một cuộc mít-tinh tại thủ đô Caracas, ông Maduro kêu gọi Mỹ không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, ông nói: “Hãy đoàn kết vì hòa bình (ở châu Mỹ). Không còn chiến tranh vô tận. Không còn chiến tranh bất công. Không còn Libya. Không còn Afghanistan.”

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp gì gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, ông Maduro trả lời: “Có, hòa bình, có, hòa bình.”

Ông không trả lời trực tiếp về việc có lo ngại trước khả năng Mỹ tấn công hay không, thay vào đó chỉ nói rằng ông tập trung vào việc điều hành đất nước trong hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tăng cường quân sự trong khu vực vùng biển Caribe. Ảnh: CBC News

Trong ba tháng qua, Mỹ đã triển khai khoảng 15.000 binh sỹ tại vùng biển Caribe cùng với hơn một chục tàu chiến, bao gồm một tàu sân bay được mô tả là “nền tảng chiến đấu mạnh nhất” của Hải quân Mỹ.

Việc tăng cường quân sự này, được coi là sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ cuộc xâm lược Panama năm 1989, đã làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một xung đột lớn hơn.

Quan đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành ít nhất 20 cuộc tấn công nhắm vào các tàu buôn lậu ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương. Kể từ khi chiến dịch chống ma túy của Mỹ bắt đầu đầu tháng 9, ít nhất 80 người bị lực lượng Mỹ tiêu diệt. Các đợt tấn công được chính quyền Mỹ mô tả là nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào nước này.

Hãng tin CNN đưa tin chính quyền Trump đang xem xét kế hoạch nhắm vào các cơ sở sản xuất cocaine và các tuyến đường buôn lậu ma túy bên trong quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống trump gần đây nói rằng Mỹ chưa có cơ sở pháp lý để tiến hành các cuộc tấn công trong lãnh thổ Venezuela, mặc dù CNN cho biết các quan chức đang cân nhắc về việc cơ sở pháp lý này sẽ được hình thành như thế nào.

Venezuela đã phản ứng bằng cách huy động lực lượng quân sự quy mô lớn cũng như các lực lượng dân quân tự nguyện. Các đơn vị này đã tiến hành tập trận trên khắp cả nước để chuẩn bị cho bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ Mỹ.

