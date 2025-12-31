Đảng bộ xã Quý Lộc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Quý Lộc hiện có 43 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.100 đảng viên. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Quý Lộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), đồng thời tập trung hướng dẫn, hỗ trợ đảng bộ, chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở tự KTGS thường xuyên đối với đảng viên. Qua đó, phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quý Lộc tổng kết công tác KTGS năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS đối với việc ngăn ngừa, phát hiện các khuyết điểm, sai phạm và kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngay sau khi xã Quý Lộc được thành lập, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đi vào hoạt động đã căn cứ vào Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo từ Tỉnh ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản mang tính định hướng và tổ chức thực hiện như: quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy, Chương trình KTGS toàn khóa và 6 tháng cuối năm 2025, cùng với Kế hoạch số 01-KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội xã Quý Lộc nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã đề ra mục tiêu tăng cường công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ, giải pháp then chốt, trực tiếp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ. Đồng thời phân công nhiệm vụ và theo dõi, phụ trách địa bàn, đơn vị đối với từng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

Hoạt động KTGS của Ủy ban Kiểm tra đã được triển khai hiệu quả, tập trung KTGS 25 chi bộ thôn, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định của Đảng. Các hoạt động kiểm tra, giám sát cùng với các kế hoạch của UBND xã và sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đã tạo nên một cơ chế chỉ đạo thống nhất, khoa học, là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và chính quyền xã Quý Lộc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác KTGS trong giai đoạn tiếp theo.

Nội dung chương trình công tác kiểm tra của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Giám sát trọng tâm vào công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, mà trước hết là việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến giải quyết nhu cầu công việc của công dân...

Từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra 3 chi bộ gồm (Chi bộ Phong Mỹ, Chi bộ thôn 1, Chi bộ Tu Mục 2) về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện giám sát 3 chi bộ (Quỹ tín dụng Nhân dân Yên Thọ, Chi bộ Trường THCS Quý Lộc, Chi bộ thôn Cao Khánh) về xây dựng, triển khai thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quý Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Qua kiểm tra, các chi bộ thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tuy nhiên trong quá trình thực hiện kiểm tra, các chi bộ vẫn còn tồn tại những khuyết điểm, thiếu sót. Các khuyết điểm, thiếu sót đã được góp ý, nhắc nhở, chấn chỉnh; các chi bộ đã kịp thời khắc phục.

Theo ông Trịnh An Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quý Lộc: Từ khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cụ thể hóa thành các chương trình, quyết định, kế hoạch. Các chương trình, kế hoạch tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ động, bám sát cơ sở, thường xuyên trao đổi, nắm bắt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng công tác KTGS tại 43 chi bộ trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch KTGS sát với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, tập trung vào các khâu công tác dễ phát sinh khuyết điểm như quản lý tài chính, sử dụng đất đai và thực hiện các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cũng đẩy mạnh giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả và chủ động thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Bài và ảnh: Minh Khanh