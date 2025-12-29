Tạm dừng đón khách tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu

Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành thông báo tạm dừng đón khách tham quan và thực hành tín ngưỡng tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu để phục vụ công tác vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan di tích.

Quần thể di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Các điểm nằm trong phạm vi tạm dừng gồm Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên. Việc tạm dừng được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện cảnh quan, môi trường, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm và giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích".

Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo tạm dừng đón khách tham quan.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 28/12/2025 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Trong khoảng thời gian này, Ban Quản lý không tổ chức đón tiếp khách tham quan, chiêm bái và thực hành các hoạt động tín ngưỡng tại các địa điểm nêu trên.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tham quan, du lịch và hành hương của người dân, du khách thường gia tăng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân, du khách chủ động cập nhật thông tin, sắp xếp lịch trình phù hợp, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tham quan trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Hoàng Đông