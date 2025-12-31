Ấn Độ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Ngày 30/12, Chính phủ Ấn Độ đã công bố Báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm, cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP đạt 4.180 tỷ USD. Ấn Độ hy vọng nền kinh tế nước này sẽ vượt Đức trong vòng 2–3 năm tới, dự kiến GDP đạt khoảng 7.300 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, xác nhận chính thức vẫn phụ thuộc vào số liệu GDP cuối cùng công bố vào năm 2026.

Ấn Độ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Ảnh: Gulte.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Ấn Độ vào năm 2026 sẽ đạt 4.510 tỷ USD, cao hơn GDP dự kiến của Nhật Bản (4.460 tỷ USD). Báo cáo nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với vị thế tốt để duy trì đà phát triển bất chấp bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu, bao gồm mức thuế quan Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ liên quan đến dầu Nga.

Tuy nhiên, các chỉ số khác cho thấy vẫn có những thách thức đáng kể. GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản và 20 lần so với Đức. Với dân số 1,4 tỷ người, hơn 1/4 trong độ tuổi từ 10–26, Ấn Độ cần tạo thêm việc làm chất lượng để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trẻ, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững.

Trong năm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã thực hiện cắt giảm thuế tiêu dùng sâu rộng và cải cách luật lao động, nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm. Đồng rupee đã chạm mức thấp kỷ lục so với USD đầu tháng 12/2025 và giảm khoảng 5% trong năm, chủ yếu do thiếu thỏa thuận thương mại với Mỹ và tác động thuế quan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

Tổ chức xếp hạng CareEdge Ratings nâng dự báo tăng trưởng GDP Ấn Độ trong năm tài chính 2026 lên 7,5%, nhờ sản lượng nông nghiệp khả quan, nhu cầu tiêu dùng bùng nổ, cải cách thuế và chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, đà tăng trưởng có thể hạ nhiệt nửa cuối năm, khi chi tiêu lễ hội và xuất khẩu suy giảm, hiệu ứng cơ sở thấp giảm và áp lực giảm phát GDP tăng lên.

Ấn Độ từng vượt Vương quốc Anh năm 2022 để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm, và hiện đang trên đà củng cố vị trí trong nhóm 4 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of India.