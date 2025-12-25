Ngày 30/12, cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư đồng Mả Cố Dưới

Dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới tại thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân cũ, nay là xã Thọ Long, được HĐND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt từ năm 2021. Đây là một trong những dự án trọng điểm của địa phương nhằm tạo nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Khu vực triển khai dự án Khu dân cư đồng Mả Cố Dưới hiện vẫn chưa triển khai thi công do chậm giải phóng mặt bằng.

Dự án khu dân cư đồng Mả Cố Dưới có tổng diện tích 9 ha, gồm 8,5 ha quy hoạch khu dân cư và 0,5 ha quy hoạch đất thương mại dịch vụ, ảnh hưởng đến 141 hộ dân. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo quỹ đất tái định cư cho 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đồng thời hoàn thiện cảnh quan khu dân cư nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo nguồn lực để xã Thọ Long tái đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND huyện Thọ Xuân cũ và UBND xã Thọ Long hiện nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân nên đa số các hộ dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, nhận tiền hoặc đất đền bù và bàn giao mặt bằng.

Gia đình ông Lê Viết Bảo, thôn Phong Lạc 1, xã Thọ Long là một trong những hộ đồng thuận bàn giao đất sớm nhất cho chính quyền địa phương.

Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của dự án, gia đình ông Lê Viết Bảo ở thôn Phong Lạc 1 đã tiên phong đi đầu, bàn giao diện tích đất nông nghiệp của gia đình cho chính quyền địa phương từ năm 2023. Không chỉ vậy, ông Bảo còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động 6 hộ gia đình khác đồng thuận bàn giao đất.

Ông Bảo cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền nhiều lần, niêm yết công khai thông tin dự án tại nhà văn hóa thôn nên mọi người dân đều nắm được chủ trương. Việc triển khai dự án cũng phục vụ cho sự phát triển chung của quê hương nên gia đình ông thống nhất rất cao”.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 34 hộ dân không đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp vì cho rằng đơn giá bồi thường thấp, đồng thời yêu cầu được đổi sang diện tích đất canh tác khác với vị trí và mức giá được ưu tiên hơn. Đây là những yêu cầu không đúng theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian dài tuyên truyền, vận động và nhiều lần mời các hộ dân đến nhận tiền đền bù không thành, để đảm bảo tiến độ dự án và căn cứ các văn bản pháp lý, UBND xã Thọ Long quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 đối với 11 hộ dân vào ngày 30/12 tới.

UBND xã Thọ Long cung cấp thông tin về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 đối với 11 hộ dân vào ngày 30/12/2025.

Ông Lê Chí Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Long cho biết thêm: “Phương án cưỡng chế đợt 1 đã được UBND xã và Ban Cưỡng chế giải phóng mặt bằng hoàn thiện đầy đủ các bước theo quy trình, xin ý kiến các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Địa phương cũng đã giao nhiệm vụ cho Công an xã và các phòng chuyên môn sẵn sàng phương tiện, lực lượng, đảm bảo buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật”.

Ngay sau khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Thọ Long sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bàn giao đất, đồng thời đôn đốc đơn vị thi công triển khai ngay các hạng mục xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tạo điều kiện để dự án đường nối 3 quốc lộ đáp ứng đúng đường găng tiến độ.

Tuyết Hạnh - Linh Sơn