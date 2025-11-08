Hình ảnh vệ tinh phát hiện Mỹ gia tăng áp lực quân sự với Venezuela

Mỹ được cho là đang gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Trung Mỹ và Caribe khi hình ảnh vệ tinh mới nhất ghi nhận các máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại Sân bay quốc tế El Salvador, cũng như Puerto Rico.

Hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 chụp ngày 6 tháng 11 năm 2025 cho thấy Sân bay quốc tế El Salvador. Ảnh: Newsweek

Theo tạp chí Newsweek và New York Times, hình ảnh chụp từ vệ tinh Sentinel-2 ngày 6/11 cho thấy nhiều máy bay quân sự Mỹ, trong đó có AC-130J Ghostrider, máy bay trinh sát P-8A Poseidon và vận tải cơ C-40, đã xuất hiện tại sân bay quốc tế El Salvador, căn cứ hợp tác an ninh của Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM). Đây được xem là lần đầu tiên một quốc gia Trung Mỹ cho phép Mỹ triển khai các loại máy bay có thể tham gia nhiệm vụ tấn công trong khu vực.

Là một vị trí chiến lược bên bờ Thái Bình Dương của Trung Mỹ, El Salvador mang lại cho Washington căn cứ giám sát và hỗ trợ các nhiệm vụ khu vực. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, El Salvador đã nổi lên như một đồng minh chiến lược của Mỹ trong các nỗ lực an ninh và kiểm soát di cư.

Lầu Năm Góc cho biết các đợt triển khai nhằm “ngăn chặn buôn lậu ma túy và bảo vệ an ninh quốc gia,” song giới phân tích nhận định động thái này đồng thời thể hiện sức ép quân sự của Washington đối với Caracas.

Tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima đang tham gia cuộc tập trận quân sự ở Biển Caribe. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong thời gian gần đây, Mỹ cũng đã bố trí tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford và hai máy bay ném bom chiến lược B-52H gần bờ biển Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch được mô tả là “gây áp lực chiến lược tại Caribe.”

Giới chức Venezuela đã lên án các hành động của Mỹ là “vi phạm chủ quyền,” trong khi các nhóm nhân quyền và một số nghị sĩ Mỹ cảnh báo chiến dịch này có thể vượt quá giới hạn của luật pháp quốc tế.

Một phát ngôn viên SOUTHCOM nhấn mạnh: các lực lượng và trang bị hiện diện tại khu vực “đang trực tiếp phục vụ nhiệm vụ được Tổng thống và Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Căn cứ này trước đây là biểu tượng sức mạnh mềm, nhưng hiện đang được sử dụng cho sức mạnh cứng rõ rệt.”

Dù vậy, các quan chức Mỹ khẳng định chưa có kế hoạch tấn công trực tiếp lãnh thổ Venezuela, nhưng sự gia tăng hiện diện quân sự này đang làm dấy lên nguy cơ đối đầu quân sự đang gia tăng tại khu vực Caribe.

Nhật Lệ

Nguồn Newsweek