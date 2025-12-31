Thái Lan nêu lý do hoãn họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia.

Quy trình phân định biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục trì hoãn khi phía Bangkok cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC), do Phnom Penh đề xuất tổ chức vào đầu năm 2026, nhiều khả năng sẽ phải hoãn lại cho tới khi Thái Lan có chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026.

Các quan chức an ninh chính quyền địa phương kiểm tra các phương tiện qua lại gần biên giới với Campuchia tại tỉnh Sisaket, Thái Lan, vào ngày 18/12. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, chính phủ hiện nay của Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ mang tính lâm thời. Vì vậy, theo quy định pháp lý của Thái Lan, nội các hiện tại không được quyền ký kết những thỏa thuận có tính ràng buộc đối với bộ máy kế nhiệm. Điều này khiến Bangkok không thể đưa ra quyết định về các đề xuất hợp tác biên giới mang tính lâu dài.

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Reuters

Campuchia trước đó đã đề nghị nối lại họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) trong tuần đầu năm 2026, tập trung vào hoạt động khảo sát và phân định ranh giới tại tỉnh Sa Kaeo, đặc biệt là các đoạn KM 42–47 và KM 33–37. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sihasak nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an ninh biên giới, trước khi hai bên tính đến các bước đi mang tính kỹ thuật và pháp lý về phân giới.

Ông cũng chỉ ra rằng kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) tổ chức tại Chanthaburi ngày 27/12 vẫn chưa được nội các Thái Lan xem xét, phản ánh sự thận trọng của Bangkok trong bối cảnh chính trị trong nước đang chuyển tiếp.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn mới được hai nước Thái Lan và Campuchia thiết lập nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh dữ dội tại khu vực biên giới tranh chấp đã vượt mốc 72 giờ – cột mốc tối thiểu mà hai bên đặt ra để hướng tới hòa bình bền vững. Tuy nhiên, Bangkok cho biết việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ trước đó đã phải tạm hoãn do xuất hiện những dấu hiệu bị coi là vi phạm thỏa thuận.

Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura. Ảnh: Reuters

Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, tuyên bố quân đội nước này đã phát hiện “nhiều thiết bị bay không người lái” từ phía Campuchia, bị xem là hành động xâm phạm và phá vỡ cam kết. Vì vậy, thời điểm bàn giao binh sĩ phải được rà soát lại vì lý do an ninh, dù Bangkok khẳng định quá trình này vẫn có thể diễn ra “trong thời gian sớm nhất”.

Vân Bình

Nguồn: Reuters