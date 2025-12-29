Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà Công an 6 xã biên giới giáp Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), sáng 29/12, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an 6 xã giáp biên giới gồm: Bát Mọt, Pù Nhi, Na Mèo, Mường Chanh, Mường Lát và Tam Thanh...

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an 6 xã giáp biên giới.

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe đại diện Công an các xã báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, đặc thù của địa bàn vùng biên.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an các xã trong thời gian qua. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng để giữ vững ANTT, giữ gìn bình yên bản làng. Những nỗ lực này không chỉ mang lại sự bình yên cho Nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các xã giáp biên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng quản lý hành chính và phục vụ người dân vùng cao nhanh chóng, chính xác hơn.

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Chú trọng làm tốt công tác dân vận, dựa vào dân để xây dựng “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh tại địa bàn vùng biên.

Nhân dịp này, để hỗ trợ điều kiện làm việc cho lực lượng Công an cơ sở cơ sở, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng một số trang thiết bị thiết yếu cho Công an 6 xã biên giới. Đồng thời đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Na Mèo, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Khu liên ngành cửa khẩu Na Mèo.

Phạm Hoà (Công an tỉnh)