Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu

Ngày 21/12, tại cuộc họp hẹp của Hội đồng Tối cao Ủy ban Kinh tế Á-Âu - cơ quan quyền lực cao nhất của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) diễn ra tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh, Nga đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy hợp tác đa phương cùng có lợi với các đối tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển toàn diện các mối liên kết song phương và đa phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp Hội đồng Tối cao Ủy ban Kinh tế Á-Âu - cơ quan quyền lực cao nhất của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) diễn ra tại Saint Petersburg, Nga ngày 21/12/2025. Ảnh: En.iz.ru.

Ông Putin cho rằng, hợp tác nội khối trong Liên minh Kinh tế Á-Âu đang được thúc đẩy một cách ổn định. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm ổn định kinh tế và nâng cao năng lực chống chịu cho các quốc gia thành viên cũng như toàn bộ khu vực Á-Âu.

Người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh, Liên minh Kinh tế Á-Âu đã khẳng định vị thế là một trung tâm tự chủ và tự cường trong thế giới đa cực đang hình thành. Ông phát biểu: “Hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu, tổ chức đã vững vàng khẳng định vai trò là một trong những trung tâm độc lập và tự cường của trật tự thế giới đa cực đang hình thành, tiếp tục phát triển theo hướng đi lên”. Tổng thống Putin cũng chỉ ra sự gia tăng trong các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên EAEU.

Theo ông, việc tăng cường tương tác giữa các thành viên EAEU có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống của người dân. Ông cho rằng điều này góp phần bảo đảm ổn định kinh tế, “điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.”

Liên minh Kinh tế Á-Âu hiện gồm 5 quốc gia thành viên: Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Ảnh: Sb.by.

Cuộc họp được tiến hành trước tiên theo hình thức hẹp, với sự tham dự của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakytzhan Sagintayev. Cuộc họp mở rộng sau đó có sự tham gia của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, cũng như các trưởng đoàn từ các quốc gia quan sát viên khác của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Liên minh Kinh tế Á-Âu hiện gồm 5 quốc gia thành viên: Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Tại cuộc họp, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch luân phiên Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2025, tuyên bố Kazakhstan sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh trong năm 2026.

Sau cuộc họp, 18 văn kiện đã được ký kết. Các văn kiện này bao gồm các quyết định về: các phương hướng tiếp cận phát triển thương mại và hợp tác kinh tế với các đối tác chính trong trung hạn; ngân sách cho năm 2026; Các định hướng chính trong hoạt động quốc tế của Liên minh vào năm 2026....

Ngày 22/12, tại Saint Petersburg sẽ diễn ra cuộc gặp không chính thức của các nhà lãnh đạo Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG).

Thanh Vân

Nguồn Ria.ru, Tân Hoa Xã