Elon Musk trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 700 tỷ USD

Tạp chí Forbes mới đây cho biết tỷ phú Mỹ Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có giá trị tài sản ròng vượt mốc 700 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Forbes, tài sản của ông Musk tăng mạnh sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware ra phán quyết khôi phục gói thù lao năm 2018 của Giám đốc điều hành Tesla. Quyết định này đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới tại Delaware, vốn từng mô tả thỏa thuận trả lương năm 2018 của Tesla cho ông Musk là “khó có thể tưởng tượng,” cho rằng quá trình phê chuẩn thiếu minh bạch và có xung đột lợi ích.

Đây được xem là thắng lợi pháp lý quan trọng đối với vị tỷ phú giàu nhất thế giới, đồng thời chấm dứt tranh cãi kéo dài suốt 2 năm qua liên quan đến gói thù lao được xem là lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Theo nội dung gói thù lao năm 2018, ông Musk được quyền chọn mua khoảng 304 triệu cổ phiếu Tesla với giá ưu đãi nếu công ty đạt được hàng loạt mốc tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và giá trị vốn hóa thị trường.

Tesla khi đó ước tính gói thù lao có giá trị tiềm năng khoảng 56 tỷ USD. Tuy nhiên, cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu Tesla, giá trị thực tế của số quyền chọn này hiện ước tính lên tới 139 tỷ USD.

Sau khi thắng kiện, giá trị tài sản ròng của Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX được Forbes ước tính đạt mức kỷ lục 749 tỷ USD. Trước đó, Forbes từng xếp ông Musk là người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 600 tỷ USD, sau khi SpaceX công bố đợt chào bán cổ phần, qua đó định giá công ty ở mức 800 tỷ USD.

Đáng chú ý, vào tháng 3/2020, tài sản của tỷ phú Musk mới chỉ được ước tính ở mức 24,6 tỷ USD. Đến tháng 1/2021, ông vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới, đồng thời lần lượt vượt qua các mốc 200 tỷ USD và 300 tỷ USD trong cùng năm. Năm 2024, tài sản ròng của ông tiếp tục vượt các ngưỡng 400 tỷ USD và 500 tỷ USD.

Theo Forbes, ngoài tỷ phú Musk, chỉ có một cá nhân khác từng đạt các mốc tài sản 300 tỷ USD và 400 tỷ USD là nhà đồng sáng lập Tập đoàn Oracle, ông Larry Ellison./.

Theo TTXVN