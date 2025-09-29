Hotline: 0822.173.636   |

The Telegraph đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ NATO trước các mối đe dọa từ Nga.

Anh triển khai bức tường UAV bảo vệ NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. (Nguồn: Global Data)

Đây được xem là một phần trong chiến lược mới của liên minh nhằm đối phó với máy bay tiêm kích và UAV của Nga tại khu vực sườn phía Đông.

Các UAV chi phí thấp này được phát triển thông qua hợp tác với Ukraine, theo một thỏa thuận đặc biệt đầu tiên cho phép cả hai nước đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và cho phép triển khai tại các quốc gia thành viên NATO.

Theo ông Healey, London sẽ sản xuất hàng loạt các thiết bị này bằng “các kỹ thuật sản xuất hiện đại” mà họ đang sở hữu và “cung cấp hàng nghìn chiếc” để hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực phòng thủ.

Các UAV này đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với UAV tự sát Shahed do Iran sản xuất, với chi phí sản xuất chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng những hành động “liều lĩnh” và “nguy hiểm” sẽ được các nước NATO đáp trả một cách thích đáng.

Ông cũng cho biết hệ thống này có thể được phát triển thành hệ thống phòng thủ tên lửa tại Anh để bảo vệ các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quốc gia trọng yếu./.

Theo TTXVN

