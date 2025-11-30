Vạn Lộc xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ

Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tháng 10/2025 Vạn Lộc là 1 trong 4 đơn vị cấp xã đầu tiên trong tỉnh được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức thí điểm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2025.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm PVHCC xã Vạn Lộc tiếp đón tận tình, chu đáo.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã Vạn Lộc đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và xây dựng, thực hiện các cam kết “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Cùng với đó, địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng các văn bản mẫu như thư xin lỗi, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn và phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC); quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; quy tắc ứng xử và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, phục vụ Nhân dân tốt hơn trong thực hiện các TTHC...

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã để làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, anh Vũ Văn Tuấn ở thôn Ninh Phú cho biết, với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ trung tâm, hồ sơ của tôi được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng. Theo anh Tuấn, có đến đây mới thấy trung tâm PVHCC của xã có thể giải quyết hầu hết các TTHC thay vì phải lên tận cấp huyện như trước kia.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Bùi Văn Thái chia sẻ: "Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi giao dịch, trung tâm đã quán triệt cán bộ thực hiện tốt quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và “Nụ cười công sở”; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân đúng thời gian và quy định của Nhà nước. Nhờ đó, tác phong, lề lối làm việc, nhận thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức với Nhân dân cũng thay đổi tích cực; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, TTHC theo hướng tinh gọn, rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số giúp cán bộ xã tiếp cận văn bản, chỉ đạo từ cấp trên và tâm tư, nguyện vọng của người dân kịp thời, từ đó giải quyết các kiến nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự gần gũi, minh bạch và hiệu quả trong công tác phục vụ Nhân dân, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân".

Đến ngày 25/11/2025, Trung tâm PVHCC đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời 461 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã (173 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 238 dịch vụ công trực tuyến một phần, 50 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến) trên trang thông tin điện tử của xã và tại trung tâm theo quy định.

Từ ngày 1/7 đến 25/11, Trung tâm PVHCC đã tiếp nhận 5.321 hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực tuyến 5.107 hồ sơ; trực tiếp 214 hồ sơ); tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến 95,97%. Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND xã giải quyết 5.191 hồ sơ (trước hạn 3.741; đúng hạn 1.058, quá hạn 72 hồ sơ, xin rút, trả lại 320 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,52%. Hồ sơ đang giải quyết là 131 hồ sơ, không có hồ sơ đang giải quyết quá hạn. Việc tiếp nhận giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp diễn ra thông suốt, hiệu quả, không ách tắc, đảm bảo quy trình theo quy định. Sau hơn 1 tháng ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, trung tâm đã tham mưu cho UBND xã gửi thư chia buồn 24 gia đình có người thân từ trần; gửi 82 thư chúc mừng kết hôn, 119 thư chúc mừng khai sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Lộc Trương Văn Thuấn khẳng định: "Việc xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đổi mới về phương thức điều hành, mà còn tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác dân vận. Mô hình giúp tinh gọn bộ máy, rút ngắn thời gian ban hành mệnh lệnh từ tỉnh đến xã, đơn giản hóa TTHC và tăng cường kết nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai mô hình đáp ứng kỳ vọng của người dân vào một chính quyền minh bạch, liêm chính, năng động, nơi mọi TTHC được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, đúng hẹn và với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Để mô hình vận hành hiệu quả, ngoài đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi giao dịch, cán bộ, công chức cần thay đổi tích cực về tác phong, lề lối làm việc, thái độ và trách nhiệm phục vụ, với các yêu cầu cụ thể như nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; chủ động, tích cực tiếp cận công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thay đổi thái độ phục vụ thân thiện, gần dân, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Công tác cải cách hành chính từng bước được thực hiện theo hướng tinh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm thiểu phiền hà cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, trọng dân, lấy dân làm gốc.

Bài và ảnh: Phan Nga