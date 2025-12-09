Động lực mới cho phát triển toàn diện ở Triệu Sơn

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, xã Triệu Sơn đã lựa chọn hướng đi mang tính đột phá đưa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực quản lý, sản xuất và phục vụ Nhân dân.

Người dân sử dụng AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết số 57-NQ/TW); các định hướng, nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, xã Triệu Sơn xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà là một nhiệm vụ gắn chặt với mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị địa phương và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Điểm nổi bật nhất trong quá trình chuyển đổi số ở Triệu Sơn là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công. Trung tâm phục vụ hành chính công xã được nâng cấp hạ tầng, kết nối trực tuyến, vận hành robot tích hợp AI tư vấn, hướng dẫn người dân các quy trình, thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân về quy định pháp luật, thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, chúng tôi ghi nhận lượng người có mặt làm thủ tục hành chính khá đông. Cùng với sự hỗ trợ từ đội ngũ cán bộ công chức, nhiều người dân đã chủ động nhờ robot AI giải đáp những vướng mắc và các thủ tục hành chính công. Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Tân Ninh đến làm thủ tục sau khi nộp thuế, chia sẻ: “Lúc đầu tôi khá ngại, sợ mình không tiếp cận được công nghệ. Nhưng khi được hướng dẫn và xem người khác giao tiếp với robot AI, tôi đã thao tác được. Robot AI dễ tiếp cận, chức năng đọc, hiển thị rõ ràng, thông tin cung cấp cụ thể, giải đáp được những thắc mắc của tôi”.

Sau một thời gian triển khai, robot AI tại trung tâm phục vụ hành chính công đã trở thành “trợ lý” vừa giúp giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, vừa tạo thuận tiện cho người dân, hỗ trợ người dân các bước thực hiện thủ tục hành chính cần thiết.

Không chỉ là xã đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giải quyết thủ tục hành chính, Triệu Sơn còn tiên phong đưa robot AI xuống trực tiếp tại các thôn để phục vụ người dân ngay tại khu dân cư. Đồng thời, xã đầu tư trang thiết bị, xây dựng phòng họp trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Nhà văn hóa thôn được trang bị thiết bị kết nối, màn hình, camera và phần mềm họp trực tuyến. Các cuộc họp của xã được truyền trực tiếp đến các điểm cầu thôn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và mở rộng sự tham gia của cộng đồng.

Tại thôn Xuân Tiên - nơi thí điểm lắp đặt màn hình máy tính tích hợp AI và phòng họp trực tuyến, người dân khá hào hứng khi được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ. Trưởng thôn Xuân Tiên Nguyễn Văn Tứ, chia sẻ: “Người dân chỉ cần đến thôn, AI tích hợp trong màn hình máy tính sẽ giải đáp những vướng mắc về thủ tục hành chính của người dân mà không cần đến xã. Theo hướng dẫn, người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sau đó lên xã nộp, không mất công đi lại nhiều lần hoặc nộp trực tuyến để không phải đi lại xa. Để hỗ trợ người dân sử dụng AI, thôn cùng tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên thường xuyên có mặt để hỗ trợ người dân”.

Trong năm 2025 xã Triệu Sơn triển khai thí điểm robot AI và phòng họp trực tuyến tại 7 thôn. Sau đó, xã sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động và nhân rộng ra toàn xã. Đây là bước đi mang tính đột phá của xã, khẳng định công nghệ số, trí tuệ nhân tạo không chỉ hiện diện ở thành thị, khu vực trung tâm, mà len sâu vào đời sống cộng đồng.

Bên cạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số được xã Triệu Sơn thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Xã đã đẩy mạnh số hóa thông tin đất đai, dân cư, tài nguyên - môi trường; số hóa di tích; đầu tư hạ tầng số như mạng cáp quang băng thông rộng, hạ tầng mạng thông tin di động được phủ sóng đến 100% trung tâm xã và thôn. Vận động và hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh sử dụng các phần mềm tiện ích, tham gia sàn giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mã QR, áp dụng các ứng dụng kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản thông qua các nền tảng thương mại điện tử...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn Lê Quang Trung, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, tạo niềm tin trong Nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, xã tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện nâng cấp hạ tầng số, hệ thống thông tin tại địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số; chú trọng việc huy động nguồn lực trong đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và phân bổ các nguồn lực hợp lý. Đặc biệt, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện”.

Bài và ảnh: Thùy Linh