Ông Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa: Phấn đấu giữ vị trí dẫn đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ về thu ngân sách nhà nước

Những năm gần đây, Thanh Hóa luôn dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Điều này cho thấy sự tăng trưởng, chuyển động tích cực của nền kinh tế; đồng thời, phản ánh nỗ lực vượt bậc của ngành thuế Thanh Hóa, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, tạo đà vững chắc cho tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2026-2030. Xoay quanh vấn đề này, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Phóng viên (PV): Hoạt động thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Hồng Phúc: Năm 2025, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế; kế thừa kết quả thu NSNN đã đạt được trong thời gian qua cùng với bức tranh KT-XH với nhiều gam màu sáng đã tác động rõ nét đến hoạt động thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt gần 55.000 tỷ đồng, vượt dự toán nhưng thấp hơn cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa ước đạt 35.500 tỷ đồng, đạt 135,1% so với dự toán Trung ương, đạt 129,1% dự toán địa phương, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu giai đoạn 2021-2025 là 148.318 tỷ đồng, đạt 143,9% so với dự toán Trung ương giao, tăng 85,6% so với giai đoạn 2016-2020. Một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu trong năm 2025 đều đạt và vượt dự toán.

Với kết quả này, Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ về thu NSNN. Kết quả thu NSNN đã cơ bản đáp ứng nguồn lực thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh... trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

PV: Năm 2025 cũng là năm ngành thuế ghi nhận bước chuyển lớn trong cải cách thể chế, chính sách và tổ chức bộ máy. Ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động thích ứng, nỗ lực như thế nào trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, thưa ông?

Ông Lê Hồng Phúc: Thuế tỉnh Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuế tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức ngành thuế trong giai đoạn sắp xếp tinh gọn bộ máy; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động trong thực thi công vụ.

Ngành thuế triển khai đồng bộ các chức năng quản lý thuế; tổ chức công tác thu hiệu quả, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Nhận diện được nguồn thu mới, nguồn thu tiềm năng, phát hiện kịp thời những khu vực còn thất thu, khai thác tăng thu, chống thất thu.

Đặc biệt, thời gian qua, Thuế tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về thuế. Tổng thu qua công tác kiểm tra thuế đạt gần 484 tỷ đồng, trong đó kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thu gần 49 tỷ đồng, bằng 124,2% so với cùng kỳ năm trước; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tổng số tiền truy thu và phạt ước đạt 435 tỷ đồng. Đây là mức tăng thu qua công tác kiểm tra thuế cao nhất từ trước đến nay.

Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; thông qua nhiều hình thức, phương pháp tiếp cận, ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Hiện nay, cùng với ngành thuế cả nước, Thuế tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa nguồn lực thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, quyết tâm đến ngày 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn sẽ hiểu và áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế.

Đây là chiến dịch đặc biệt quan trọng của ngành thuế. Việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hiện đại; hình thành ý thức tự giác, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế. Chiến dịch không đơn thuần là đợt cao điểm thi đua ngắn hạn mà thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, mở rộng cơ sở thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

PV: Tính bền vững của ngân sách trước nhất được thể hiện trong cơ cấu thu mà nguồn thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng nội địa là nền tảng. Ông đánh giá như thế nào về tính bền vững của thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa?

Ông Lê Hồng Phúc: Tính bền vững của thu NSNN phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ những yếu tố khách quan đến chủ quan.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, thu NSNN giai đoạn 2021-2025 tăng cao so với giai đoạn trước, nhưng nguồn thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa thật bền vững; số thu từ tiền sử dụng đất, thuế nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm tỷ trọng còn lớn trên tổng thu ngân sách (từ 57% đến 65% tổng thu NSNN).

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc nhiều vào một số doanh nghiệp lớn, trọng điểm trên địa bàn, như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (trên 5.000 tỷ đồng), Thuốc lá Thanh Hóa (trên 600 tỷ đồng), Bia Thanh Hóa (trên 300 tỷ đồng),... Trong khi đó, các doanh nghiệp này đã hoạt động ổn định, giới hạn về công suất thiết kế nên không có nhiều tiềm năng tăng trưởng thu ngân sách.

Cùng với đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới với diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều diễn biến chưa từng có trong tiền lệ, khó dự báo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống của người dân.

Công tác phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, các xã, phường mới thành lập khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và hội đồng tư vấn thuế đang gặp nhiều khó khăn.

Các hộ kinh doanh chưa tự giác trong việc kê khai doanh thu, nộp thuế; kê khai chưa được chính xác, chưa sát với tình hình kinh doanh thực tế; công tác quản lý hộ kinh doanh khoán thuế đang còn thất thu cả về doanh thu và diện hộ, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, Thuế tỉnh hiện đang quản lý 47.561 doanh nghiệp, nhưng thực tế có tới 54% doanh nghiệp có trạng thái ngừng hoạt động. Chỉ riêng việc giải quyết hồ sơ, thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho những doanh nghiệp này cũng tốn rất nhiều thời gian, công sức của ngành thuế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dự báo, dự toán thu NSNN.

Việc thu hồi nợ trong quá trình thực hiện cưỡng chế nợ thuế chưa đạt hiệu quả cao vì đa số các đơn vị đã thực hiện cưỡng chế là các doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn, khó khăn về tài chính, tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

PV: Để tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển bền vững nguồn thu, đồng hành, sẻ chia, động viên cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, thời gian tới, ngành thuế Thanh Hóa đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Lê Hồng Phúc: Thuế tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thuế tỉnh đồng hành cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng KT-XH trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Hai là, tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trên địa bàn, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ba là, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chống thất thu thuế ở những ngành, nghề, lĩnh vực đặc thù; quản lý hiệu quả hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai.

Bốn là, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thu, nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu NSNN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, vì vậy, bên cạnh nỗ lực của ngành thuế thì cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và ý thức trách nhiệm của người nộp thuế.

PV: Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Hương Thảo (thực hiện)