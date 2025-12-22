Pháp và Nga chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao

Trong một diễn biến ngoại giao quan trọng vào ngày 21/12/2025, Paris thông báo đang khẩn trương xem xét các phương án để triển khai cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Các điều khoản cho cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo có thể được xác định trong những ngày tới .

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong hội nghị thượng đỉnh về Libya tại Berlin, Đức, ngày 19 tháng 1 năm 2020. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra ngay sau khi Điện Kremlin bày tỏ thái độ cởi mở trước đề xuất “tái tiếp xúc” mà nhà lãnh đạo Pháp đưa ra trước đó.

Phủ Tổng thống Pháp đánh giá cao việc Moscow sẵn sàng tham gia thảo luận ở cấp cao nhất. Phía Pháp cho biết các điều khoản cụ thể cho cuộc hội đàm sẽ được thống nhất trong vài ngày tới để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. Trước đó, ông Macron đã nhấn mạnh rằng Châu Âu không nên đứng ngoài cuộc trong các vấn đề an ninh khu vực và cần nối lại liên lạc với Nga.

Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Putin luôn sẵn lòng giải thích lập trường của Nga một cách chân thành và chi tiết. Tuy nhiên, phía Nga cũng đưa ra điều kiện tiên quyết: cuộc đối thoại phải thực chất, có mục đích rõ ràng và không được biến thành một diễn đàn để bên này “lên lớp” hay dạy bảo bên kia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Ảnh: ABACAPRESS

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo Pháp- Nga liên lạc trực tiếp là qua cuộc điện đàm vào tháng 7 vừa qua.

Sự xoay trục ngoại giao của ông Macron diễn ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang đối mặt với những chia rẽ sâu sắc về viện trợ cho Ukraine. Kế hoạch dùng 210 tỷ Euro tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Kiev đã chính thức đổ vỡ do sự phản đối quyết liệt từ Bỉ. Thay vào đó, EU buộc phải thông qua khoản vay 90 tỷ Euro từ thị trường vốn, dù một số quốc gia thành viên đã bắt đầu từ chối đóng góp thêm tài chính cho cuộc xung đột này.

Nhật Lệ

Nguồn: English.alarabiya, L'express