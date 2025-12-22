Iran ngừng liên lạc với nhà đàm phán Mỹ nhưng để ngỏ khả năng quay lại đối thoại

Ngày 21/12, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran đã ngừng liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từ nhiều tháng trước, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân bị gián đoạn sau các cuộc tấn công của Israel, song khẳng định Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận “công bằng và cân bằng” thông qua con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Phát biểu tại thủ đô Moskva bên lề chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Araghchi tiết lộ Iran và Mỹ từng tiến hành 5 vòng đàm phán và hai bên dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 6 vào ngày 15/6. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất ngờ của Israel và sau đó cả sự tham gia của Mỹ đã làm gián đoạn tiến trình này. Iran cho rằng các cuộc tấn công của Israel và Mỹ là "không có cơ sở pháp lý."

Ngoại trưởng Iran nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga: “Tôi từng liên lạc với ông Steve Witkoff, nhưng không phải trong những ngày gần đây, bởi trong vài tháng qua chúng tôi đã quyết định chấm dứt các tiếp xúc này.” Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thông qua con đường ngoại giao, nhưng bác bỏ những gì ông gọi là các điều khoản bị áp đặt.

Theo ông Araghchi, Iran sẵn sàng đưa ra đầy đủ các bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình, tương tự như những cam kết đã thực hiện trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), theo đó Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vì không lên án các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân mà ông khẳng định là hòa bình và đang hoạt động dưới sự giám sát quốc tế.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình NBC News ngày 21/12 dẫn lời một số quan chức giấu tên của Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran khi ông có chuyến thăm Washington sắp tới.

Theo nguồn tin trên, Israel ngày càng lo ngại về khả năng Iran có thể đang tái thiết, thậm chí mở rộng, năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo sau cuộc chiến 12 ngày hồi tháng Sáu vừa qua, cũng như có thể Tehran đang khôi phục chương trình làm giàu hạt nhân sau khi chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Trong khi đó, một nguồn tin thạo tin khác cho biết, Israel tin rằng, Iran có đủ khả năng nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn.

Lê Hà.

Nguồn: Iran Intl.