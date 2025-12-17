SEA Games 33 ngày 17/12: Ngày thi đấu bùng nổ, đoàn Việt Nam cán mốc 64 HCV

Đoàn Thể thao Việt Nam vừa trải qua một ngày thi đấu lịch sử khi cơn mưa Huy chương Vàng (HCV) không ngừng đổ xuống. Tính đến chiều tối nay (17/12), Việt Nam đã giành thêm 16 HCV chỉ trong một ngày - kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đại hội lần này, nâng tổng số lên 64 HCV. Tâm điểm là sự thống trị của Muay, Đấu kiếm và màn trình diễn chói sáng của Trịnh Thu Vinh.

[18:00] Bóng ném: Đội tuyển nam thua Thái Lan, giành HCB

Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam đã không thể hoàn tất cú đúp Vàng khi để thua Thái Lan với tỷ số 35-39 trong trận chung kết kịch tính. Như vậy, trong hai trận chung kết bóng ném nam và nữ hôm nay, Việt Nam và Thái Lan mỗi đội chia nhau một tấm HCV. Đội tuyển nam Việt Nam nhận HCB.

[17:55] Đấu kiếm: Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Xuân Lợi liên tiếp mang về HCV

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Xuân Lợi (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam đã có một ngày thi đấu mỹ mãn.

Nguyễn Phước Đến xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines trong trận chung kết kiếm 3 cạnh cá nhân nam để giành HVC. Ở nội dung kiếm chém cá nhân nam, Nguyễn Xuân Lợi đánh bại đồng đội Nguyễn Văn Quyết với tỷ số 15-10 trong trận chung kết nội bộ. Việt Nam thống trị nội dung này với 1 HCV và 1 HCB.

[17:45] Muay: “Vàng, Bạc” đến liên tiếp từ các nữ võ sĩ

Đội tuyển Muay Việt Nam đã có những màn đối đầu rực lửa với chủ nhà Thái Lan.

Nguyễn Thị Phương Hậu giành HCV hạng cân 60kg nữ sau khi đánh bại Areeya Sahot (Thái Lan) với điểm số sát sao 10-9 ở cả ba hiệp.

Nguyễn Thị Chiều cũng xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Lan để giành HCV hạng 57kg nữ.

Phương Hậu (giáp xanh) giành HCV.

Võ sĩ Nguyễn Thị Chiều vượt qua võ sĩ Thái Lan sau 3 hiệp ở trận chung kết, giành HCV hạng 57kg nữ. Ảnh: Đức Đồng

Ở các hạng cân của nam, Bàng Quang Thắng (dưới 71kg) và Phạm Ngọc Mẫn (dưới 63,5kg) đều để thua trước các võ sĩ Thái Lan và chấp nhận tấm Huy chương Bạc. Nguyễn Thanh Tùng (75kg) bỏ cuộc ở trận chung kết.

[17:08] Muay: Nguyễn Thị Chiều giành tấm HCV thứ hai

Môn Muay mang về tin vui lớn khi võ sĩ Nguyễn Thị Chiều đã xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết hạng 57kg nữ.

[16:16] Cử tạ: Trần Đình Thắng giành HCV

Đô cử Trần Đình Thắng tỏa sáng rực rỡ ở hạng cân trên 89kg nam, mang về thêm một tấm HCV cho đội tuyển Cử tạ.

[16:18] Vật: HCV đến liên tiếp, lập “hat-trick” trong ít phút

Môn Vật đã tạo nên một cơn địa chấn khi liên tiếp mang về 3 tấm HCV chỉ trong thời gian ngắn:

• Nguyễn Công Mạnh mở hàng với tấm HCV đầu tiên ở hạng cân 77kg nam.

• Nghiêm Đình Hiếu tiếp nối thành công khi giành HCV hạng cân 87kg nam vật cổ điển.

• Nguyễn Minh Hiếu hoàn tất cú “hat-trick” khi đánh bại vận động viên Indonesia ở chung kết hạng cân 97kg nam.

Với những chiến thắng này, Việt Nam đã nâng tổng số HCV lên con số 67, củng cố vững chắc vị trí trên bảng tổng sắp.

[16:10] Bóng ném: Việt Nam thắng Thái Lan ở chung kết

Đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam đã có một trận chung kết đầy bản lĩnh khi đối đầu với đối thủ duyên nợ Thái Lan. Với lối chơi áp đảo và luôn giữ được thế dẫn điểm xuyên suốt trận đấu, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 24-16, mang về tấm HCV thứ 56 cho đoàn thể thao Việt Nam.

[15:18] Muay: Đức Bảo giành HCB

Võ sĩ Dương Đức Bảo đã nỗ lực thi đấu trong trận chung kết hạng 48kg nam. Tuy nhiên, trước đối thủ cực mạnh của nước chủ nhà là Suphanat Phetrak, Đức Bảo đã chấp nhận tấm HCB sau một trận đấu đầy cố gắng.

[15:10] Bắn cung: Việt Nam có thêm 2 HCB đầy tiếc nuối

Ở nội dung đồng đội nam cung 1 dây, các cung thủ Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức đã để thua 0-5 trước đội Indonesia thi đấu quá ổn định, qua đó nhận HCB.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ cung 1 dây, Trần Huyền Điệp đã có màn lội ngược dòng ấn tượng từ thế bị dẫn 0-4 để gỡ hòa 4-4. Tuy nhiên, ở lượt bắn quyết định, đối thủ Indonesia đã thi đấu bản lĩnh hơn, khiến Huyền Điệp lỡ tấm HCV trong gang tấc và nhận HCB.

[15:06] Pencak Silat: Duy Tuyến giành HCV áp đảo

Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến đã thể hiện đẳng cấp vượt trội ở hạng cân 90kg khi đánh bại võ sĩ Singapore với tỷ số cách biệt 26-5, chính thức bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Trước đó tại bán kết, dù bị đối thủ chơi xấu bằng những cú đấm vào mặt theo phong cách boxing (hành vi bị cấm), Duy Tuyến vẫn giữ sự tỉnh táo để giành chiến thắng.

Đây là HCV thứ 55 của Đoàn Việt Nam và là tấm HCV thứ 5 tại các kỳ SEA Games của VĐV này. Pencak Silat Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ

[14:46] Bóng bàn: Tuấn Anh - Đức Tuân nhận HCĐ

Dù có những thời điểm vươn lên dẫn trước, đôi nam Tuấn Anh - Đức Tuân đã không thể vượt qua đôi vận động viên rất mạnh của Singapore là Quek Izzac và Pang Yew En tại bán kết. Thất bại 0-3 (9-11, 7-11, 8-11), hai tay vợt Việt Nam nhận HCĐ.

[14:18] Cử tạ: Phasiro giành HCB, Nguyễn Thị Phượng giành HCĐ

Ở hạng cân trên 77kg nữ, Phasiro đã giành HCB với tổng cử 245kg. Trong khi đó, ở hạng cân 77kg nữ, Nguyễn Thị Phượng cũng mang về thêm 1 tấm HCĐ với tổng thành tích 185kg.

[14:10] Bắn súng: Trịnh Thu Vinh giành HCV thứ 4, thiết lập kỷ lục

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục chứng tỏ vị thế ngôi sao khi giành HCV nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ. Đây là tấm HCV thứ 4 của cô tại SEA Games 33 (bao gồm 2 kỷ lục SEA Games nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội và cá nhân).

Đồng đội Nguyễn Thùy Trang cũng xuất sắc giành HCB ở nội dung này. Đây là HCV thứ 54 của Việt Nam.

[11:39] Rowing: Tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy tỏa sáng với HCV thuyền đơn nữ

Mặc dù giành HCV từ sớm trong sáng nay (lúc 9 giờ 36), thông tin về hành trình vượt khó của tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy (Bạc Liêu) đang thu hút sự chú ý. Bén duyên với Rowing từ lớp 6, Duy từng trải qua 3 năm đầu chỉ rèn thể lực và rất ít khi được xuống nước do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tấm HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ tại SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho ý chí bền bỉ của cô gái trẻ này.

[11:10] Rowing: Thuyền bốn nữ giành HCV

Đội tuyển thuyền nữ 4 vượt chủ nhà Thái Lan, giành HCV. Ảnh: Quý Lượng

Bộ tứ Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ đã thể hiện sức mạnh áp đảo ở nội dung chung kết thuyền bốn nữ. Các cô gái Việt Nam về nhất với thành tích 7 phút 42 giây 680, bỏ xa đội về nhì là chủ nhà Thái Lan gần 6 giây. Đây là HCV thứ 53 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

[11:02] Pencak Silat

VĐV Thanh Hóa Dương Thị hải Quyền giành HCB ở hạng cân 55 kg nữ.

[10:45] Pencak Silat

Nguyễn Tấn Sang mở màn HCV cho Pencak Silat Việt Nam ở hạng cân 80 kg nam sau trận đấu nghẹt thở khi liên tục bị đối thủ chủ nhà chơi xấu.

[10:36] Rowing: Việt Nam giành HCV thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ

Đôi chèo Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú đã xuất sắc về nhất chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, giành HCV. Đây là HCV thứ hai của môn rowing trong sáng nay và là HCV thứ 51 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Indonesia và Thái Lan.

[10:05] Bắn súng: Việt Nam giành HCV 25m súng ngắn đồng đội nữ

Các xạ thủ Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ. Với tổng điểm 1746, trong đó có 63 điểm 10 nhờ bắn trúng hồng tâm, đội tuyển Việt Nam xếp nhất, giành Huy chương Vàng. Kết quả này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam chạm mốc 50 HCV từ đầu SEA Games 33. Huy chương Bạc và Đồng lần lượt thuộc về Indonesia và Thái Lan.

[9:36] Rowing: Việt Nam đoạt HC vàng thuyền đơn nữ

HCV thứ 49 của thể thao Việt Nam tại SEA Games đến từ môn rowing. Ở chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hồ Thị Duy - tay chèo sinh năm 2006 quê Bạc Liêu - đã thi đấu nổi bật để cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 8 giây 53, mang về tấm HCV mở màn ngày thi đấu.

Chờ HCV từ võ thuật và chung kết bóng đá nữ

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay dồn vào các môn đối kháng, nơi Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV. Pencak Silat có 4 trận chung kết, và Muay có đến 6 trận chung kết.

Nguyễn Tấn Sang là niềm hy vọng vàng ở môn Pencak Silat.

Các trận chung kết này, cùng với các nội dung vòng loại của vật (4 VĐV nam ra quân), Boxing (5 trận bán kết), hứa hẹn mang lại thành tích ấn tượng. Ngoài ra, các bộ môn như bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền cũng được kỳ vọng cải thiện thành tích cho đoàn.

Đặc biệt, vào 19 giờ 30 hôm nay, người hâm mộ cả nước sẽ dõi theo trận chung kết môn Bóng đá nữ giữa Đội tuyển Việt Nam và Philippines. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games.

Tài năng trẻ sinh năm 2007 - Hải Quyên vào chung kết môn Pencak Silat ở lần đầu dự SEA Games.

Các VĐV Thanh Hóa tiếp tục là những niềm hy vọng lớn trong ngày hôm nay với Dương Thị Hải Quyên thi đấu chung kết Pencak Silat hạng cân 55kg nữ vào lúc 10 giờ 30, đối đầu với VĐV của Indonesia. Ở môn Muay, Nguyễn Thị Phương Hậu thi đấu chung kết vào buổi chiều, đối thủ là VĐV đến từ chủ nhà Thái Lan.

Lịch thi đấu chi tiết:

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)