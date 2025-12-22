Mỹ - Ukraine - Nga đàm phán ở Florida: Xây dựng nhưng vẫn bất đồng về hòa bình

Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày tại Florida giữa Mỹ, Ukraine, Nga và các đối tác châu Âu được đánh giá mang tính xây dựng, nhưng Điện Kremlin cảnh báo rằng những thay đổi của châu Âu và Ukraine đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo không cải thiện triển vọng hòa bình lâu dài.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải), cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov (trái), Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev (thứ hai từ phải) và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đến Moscow dự các cuộc họp vào ngày 2 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 21/12 cho biết các cuộc tiếp xúc với Ukraine và các đối tác châu Âu tại Florida trong 3 ngày qua nhằm điều chỉnh lập trường chung và thúc đẩy chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Ông Witkoff đánh giá các cuộc họp này “hiệu quả và mang tính xây dựng”, tập trung vào một cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Theo ông, các bên đã thảo luận bốn nội dung trọng tâm: hoàn thiện kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ soạn thảo, thống nhất khuôn khổ bảo đảm an ninh đa phương, bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine, và thúc đẩy kế hoạch phục hồi kinh tế, thịnh vượng lâu dài. Ngoài ra, các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đặc biệt chú trọng đến mốc thời gian và trình tự các bước tiếp theo. Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov dẫn đầu, cùng đại diện các quốc gia châu Âu và cố vấn Mỹ Jared Kushner, tham gia toàn bộ quá trình đàm phán.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phía Nga tỏ ra thận trọng. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, nhấn mạnh rằng những điều chỉnh của châu Âu và Ukraine đối với đề xuất hòa bình của Mỹ không cải thiện triển vọng đạt được hòa bình lâu dài. Đặc phái viên Putin, ông Kirill Dmitriev, đã tham dự các cuộc họp tại Florida để nắm rõ lập trường của Washington và Brussels và sẽ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin khi trở về Moscow.

Ông Ushakov cho biết, Nga sẽ đánh giá kỹ lưỡng các đề xuất từ phương Tây để xác định điều gì có thể chấp nhận và điều gì tuyệt đối không thể chấp nhận. Moscow cũng bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán ba bên Nga–Ukraine–Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, ông Dmitriev nhấn mạnh rằng những nỗ lực nhằm kéo dài xung đột Ukraine đã không thể ngăn cản các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ.

Các quan sát viên nhận định khoảng cách giữa Mỹ–Ukraine–EU và Nga vẫn còn rất lớn, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, an ninh và các điều kiện hòa bình. Ông Witkoff nhấn mạnh: “Hòa bình không chỉ là ngừng bắn, mà phải là nền tảng xứng đáng cho một tương lai ổn định.” Trong khi đó, Nga kiên quyết giữ lập trường và nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài phải dựa trên thực tế trên thực địa.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS, RT.