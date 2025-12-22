Thái Lan để ngỏ khả năng ngừng bắn với Campuchia

Tại cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 22/12 tại Kuala Lumpur, Thái Lan tuyên bố không loại trừ khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới tại khu vực biên giới với Campuchia, song nhấn mạnh điều này chỉ khả thi khi ba điều kiện then chốt được đáp ứng.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 22 tháng 12. Ảnh: ThaiPBS

Thái Lan đã cử Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra hôm nay (22/12) tại Malaysia. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định sẽ không chịu áp lực từ các cuộc đàm phán đa phương để chấp nhận một thỏa thuận bất lợi. Thái Lan nhấn mạnh lập trường tìm kiếm hòa bình lâu dài nhưng phải dựa trên cơ sở bảo vệ chủ quyền.

Bộ Ngoại giao Thái Lan tái khẳng định ba điều kiện mang tính tiên quyết để có thể tiến tới một lệnh ngừng bắn mang tính thực chất và bền vững.

Thứ nhất, Bangkok yêu cầu Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước, với lập luận rằng Phnom Penh là phía khởi phát các vụ tấn công gần đây.

Thứ hai, lệnh ngừng bắn phải được thực thi một cách chân thành, liên tục, và không bị lợi dụng như “khoảng nghỉ chiến thuật” để củng cố hay tái bố trí lực lượng.

Thứ ba, Thái Lan nhấn mạnh Campuchia cần hợp tác đầy đủ trong hoạt động rà phá bom mìn chung tại khu vực biên giới đang tranh chấp, nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường và tạo nền tảng cho đối thoại tiếp theo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mong đợi lệnh ngừng bắn mới giữa Thái Lan và Campuchia muộn nhất vào ngày 23 tháng 12. Ảnh: Straits Times

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự “lạc quan thận trọng”, cho rằng các cuộc tiếp xúc ngoại giao chuyên sâu những ngày qua đang mở ra cơ hội thực sự để hai bên thu hẹp bất đồng. Ông nhận định rằng, nếu đà trao đổi hiện tại được duy trì và các bên thể hiện thiện chí rõ ràng hơn, một thỏa thuận khung hoàn toàn có thể hình thành ngay sau phiên họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 22/12, và muộn nhất vào thứ Ba 23/12/2025

Theo ông Rubio, Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại song phương và đa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tạo “không gian ngoại giao” cần thiết, giúp các bên từng bước tiến tới một giải pháp ổn định và bền vững

Kết quả từ cuộc họp tại Kuala Lumpur ngày 22/12 sẽ phụ thuộc lớn vào việc liệu hai bên có thống nhất được các chi tiết về giám sát thực địa và rà phá bom mìn hay không.

Nhật Lệ

Nguồn: ThaiBPS, CH7