Tổng thống Nicolás Maduro: Venezuela kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định quốc gia

Ngày 21/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đăng thông điệp cho biết, nước này đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ trong suốt 25 tuần qua. Ông Maduro nhấn mạnh rằng, bất chấp muôn vàn khó khăn, nhân dân Venezuela cùng các tầng lớp xã hội vẫn kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định của đất nước.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định quốc gia. Ảnh: EFE.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố rằng đất nước ông đã chứng tỏ được sức mạnh và sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình của một cuộc cách mạng sâu rộng, qua đó chuyển giao đầy đủ quyền lực cho nhân dân. Viết trên kênh Telegram cá nhân, ông Maduro nêu rõ: “Venezuela đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và đã trụ vững trong suốt 25 tuần trước chiến dịch xâm lược, từ khủng bố tâm lý đến các cuộc tấn công mang tính cướp biển nhằm vào các tàu chở dầu, và hiện vẫn đang tiếp tục đối mặt với chúng”. Ông khẳng định rằng, bất chấp các mối đe dọa và hành vi xâm lược, nhân dân Venezuela, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, vẫn kiên định trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định quốc gia.

Một trực thăng quân sự của Mỹ bay phía trên tàu Centuries mang cờ Panama, bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ chặn bắt ngày 20 tháng 12 năm 2025, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “phong tỏa” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, phía đông Barbados trên Biển Caribe. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh các hãng truyền thông Mỹ ngày 21/12 cho biết, lực lượng Mỹ cùng ngày đã chặn một tàu chở dầu và tiến hành kiểm tra trên tàu tại vùng biển quốc tế gần Venezuela. Đây là tàu chở dầu thứ ba bị phía Mỹ chặn lại trong thời gian gần đây tại khu vực biển gần Venezuela. Theo Bloomberg, tàu chở dầu Bella 1 treo cờ Panama và đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Con tàu này bị lực lượng Mỹ lên kiểm tra vào rạng sáng ngày 21/12, khi đang trên đường tới Venezuela để bốc hàng.

Trước đó, rạng sáng 20/12, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã chặn và lên kiểm tra siêu tàu chở dầu Centuries, cũng treo cờ Panama. Tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt do Mỹ công bố, song Nhà Trắng cho rằng số dầu thô trên tàu có nguồn gốc từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, đơn vị đang chịu trừng phạt của Mỹ. Ngày 10/12, Mỹ đã dùng vũ lực bắt giữ tàu chở dầu Captain tại vùng biển quốc tế gần Venezuela, sau đó tuyên bố tịch thu toàn bộ số dầu trên tàu.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp đặt cái gọi là “phong tỏa toàn diện và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời tuyên bố liệt chính quyền hiện tại của Venezuela vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Trong nhiều tháng qua, với lý do chống “khủng bố ma túy”, Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến cùng trên 15.000 binh sĩ tại vùng biển Caribe gần Venezuela. Tính đến nay, lực lượng Mỹ đã đánh chìm gần 30 tàu mà Washington gọi là “tàu buôn ma túy” tại Caribe và khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm vào những đối tượng mà Mỹ gọi là “trùm ma túy” trên lãnh thổ Venezuela.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Venezuela không phải là nguồn cung ma túy chính đối với thị trường Mỹ. Chính phủ Mỹ đến nay cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các mục tiêu bị tấn công có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Phía Venezuela nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách kích động thay đổi chính quyền thông qua đe dọa quân sự, mở rộng hiện diện quân sự tại Mỹ Latinh, đồng thời lên án việc Mỹ chặn các tàu chở dầu ra vào Venezuela là “hành vi cướp biển nghiêm trọng”.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, SABA.