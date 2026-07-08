Xung đột vùng Vịnh làm gia tăng sức ép lên kinh tế Pháp, mục tiêu ngân sách bị đe dọa

Ngày 7/7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cảnh báo nước này đang đứng trước nguy cơ lớn không đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2026 do triển vọng tăng trưởng kinh tế suy giảm nghiêm trọng. Để đối phó với tình hình tài chính công ngày càng căng thẳng, chính phủ Pháp đang cân nhắc phải áp đặt thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới trong nửa cuối năm.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure. Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo cập nhật tình hình tài chính công trình Quốc hội, Bộ trưởng Lescure cho biết Chính phủ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 0,9% xuống 0,7%, sau khi nền kinh tế khởi đầu năm kém tích cực và chịu tác động từ xung đột Iran.

Theo ông Lescure, tăng trưởng chậm lại đang ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, trong khi Chính phủ phải tăng hỗ trợ đối với một số lĩnh vực chịu tác động từ chi phí năng lượng tăng cao do căng thẳng địa chính trị. Ông Lescure xác nhận mục tiêu đưa thâm hụt công về mức 5% GDP hiện rất khó đạt được. Song, Chính phủ sẽ nỗ lực tối đa để đưa mức thâm hụt tiến gần mục tiêu đã đề ra.

Trong khi đó, để kiểm soát thâm hụt ngân sách, Bộ trưởng Ngân sách David Amiel cho biết Pháp cần cắt giảm hoặc đóng băng thêm 3 tỷ euro (3,43 tỷ USD) chi tiêu công, bên cạnh gói tiết kiệm khẩn cấp trị giá 6 tỷ euro đã được triển khai trước đó. Ngoài ra, tình trạng chi tiêu vượt mức của các chính quyền địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ thâm hụt ngân sách, khi Bộ Tài chính cảnh báo khoản vượt chi có thể lên tới 2 tỷ euro.

Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống còn 0,7%. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro đang phải đối mặt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng ngân sách năm 2027 trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Pháp đang nỗ lực kiềm chế nợ công, hiện đã lên tới khoảng 3,5 nghìn tỷ euro, trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.