Đàm phán Gaza chưa đạt đột phá, Israel và Hamas vẫn bất đồng về giải giáp

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã rời Jerusalem mà chưa đạt được đột phá sau hai ngày đàm phán với giới lãnh đạo Israel và Hamas nhằm thúc đẩy kế hoạch của Mỹ chấm dứt chiến sự tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn dành cho Gaza. Ảnh: UPI.

Cuộc gặp kéo dài 3 giờ giữa ông Netanyahu và ông Kushner tại Israel ngày 17.8, diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Israel kiên quyết bác bỏ lộ trình 15 điểm do Mỹ hậu thuẫn nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Trong cuộc gặp, ông Netanyahu một lần nữa khẳng định Israel sẽ không rút quân và hoạt động tái thiết Gaza sẽ không được tiến hành nếu Hamas chưa hoàn tất việc giải giáp. Thủ tướng Israel đồng thời đề nghị một tướng Mỹ giám sát quá trình Hamas bàn giao vũ khí.

Ông Kushner có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một ngày sau cuộc gặp với lãnh đạo chính trị Hamas Khalil Al-Hayya tại Ai Cập, trong nỗ lực khôi phục kế hoạch hòa bình đang đình trệ. Hamas cho biết đã chấp thuận lộ trình do Mỹ đề xuất, trong đó bao gồm yêu cầu giải giáp, nhưng kêu gọi các bên trung gian và “Hội đồng Hòa bình” gây sức ép để Israel cũng cam kết thực hiện kế hoạch. Đại diện của các nước trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia các cuộc thảo luận.

Theo lộ trình, Israel phải từng bước rút quân khỏi Gaza. Tuy nhiên, Tel Aviv khẳng định Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi Israel rút quân. Sự khác biệt về trình tự thực hiện này tiếp tục là điểm nghẽn lớn trong đàm phán.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Dải Gaza cho đến khi Hamas hoàn tất việc giải giáp. Ảnh: Shutterstock.

Theo giới quan sát, thời điểm diễn ra các cuộc gặp được đánh giá là không thuận lợi đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Netanyahu đang gặp khó khăn trước cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, vấn đề Gaza và vai trò của ông trong những diễn biến dẫn tới cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào các cộng đồng dân cư Israel gần biên giới ngày 7/10/2023 tiếp tục là chủ đề nhạy cảm, có thể gây bất lợi cho Thủ tướng Israel.

Thúy Hà

Nguồn: The Guardian