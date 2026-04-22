Pháp ước tính thiệt hại 4-6 tỷ euro do tác động từ tình hình Trung Đông

Tác động từ biến động năng lượng toàn cầu do xung đột leo thang tại Trung Đông đang bắt đầu lan rộng tới châu Âu, khi Pháp ước tính thiệt hại ngân sách lên tới hàng tỷ euro và buộc phải tính tới các biện pháp tài khóa khẩn cấp.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescuretrả lời phỏng vấn trên đài RTL ngày 21/4. Ảnh: CCTV

Trả lời phỏng vấn trên đài RTL ngày 21/4, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các diễn biến tại Trung Đông đã gây thiệt hại đáng kể cho kinh tế Pháp, với mức ước tính từ 4 đến 6 tỷ euro.

Ông Lescure nêu rõ kể từ khi căng thẳng leo thang tại khu vực, giá năng lượng tăng mạnh cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên đã làm gia tăng chi phí ngân sách. Trong đó, khoảng 3,6 tỷ euro là chi phí vay nợ tăng thêm. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp khẳng định sẽ tránh các biện pháp cắt giảm ngân sách trên diện rộng.

Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách ngân sách công David Amiel cho biết Chính phủ dự kiến đóng băng khoảng 6 tỷ euro chi tiêu công nhằm bù đắp các khoản phát sinh.

Bộ trưởng phụ trách ngân sách công David Amiel. Ảnh: CCTV

Giới chức Pháp cũng đang chuẩn bị các biện pháp mới để hỗ trợ người dân trước đà tăng của giá năng lượng, trong đó chú trọng các nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp như tài xế taxi và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu.

Các chuyên gia nhận định nền kinh tế Pháp đang chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh Liên minh châu Âu siết chặt kỷ luật tài khóa. Theo quy định của EU, thâm hụt ngân sách của các nước thành viên cần được kiểm soát dưới mức 3% GDP. Trong khi đó, Pháp hiện nằm trong nhóm các quốc gia có mức thâm hụt cao trong khu vực đồng euro, khiến dư địa chính sách bị hạn chế.

Từ cuối tháng 2, khi tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, giá nhiên liệu tại Pháp liên tục tăng. Để kiểm soát thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 5% GDP, Chính phủ Pháp chưa điều chỉnh giảm thuế nhiên liệu, đồng thời triển khai các gói hỗ trợ có mục tiêu cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng, như thủy sản, nông nghiệp và vận tải.

Vân Bình

Nguồn: CCTV