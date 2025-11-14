Xung đột Nga-Ukraine: Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư; EU thống nhất viện trợ cho Kyiv

Theo truyền thông quốc tế, ngày 14/11 quân đội Nga đã kiểm soát thêm 2 khu tái định cư ở Kharkiv và Dnipropetrovsk. Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính châu Âu đã nhất trí việc cấp vốn cho Ukraine bằng khoản vay bồi thường dựa trên tài sản bị phong tỏa của Nga; Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng sẽ cử phái đoàn tới Ukraine để thảo luận về nhu cầu tài chính của nước này.

Ảnh: RT.

Sáng 14/11, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Kyiv, với hàng loạt vụ nổ được báo cáo xảy ra ở thủ đô.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm quân đội gần tiền tuyến phía đông nam của Ukraine, nơi ông cảnh báo về sự cần thiết phải củng cố phòng thủ sau khi quân đội Kyiv đang thất thế trong các trận chiến cường độ cao.

Tổng thống Zelensky cho biết tình hình gần thành phố Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia là “khó khăn nhất” và việc ngăn chặn lực lượng Nga ở đó là chìa khóa để bảo vệ thành phố Zaporizhzhia.

Cùng ngày, Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công cảng dầu của Nga ở Crimea và một kho chứa dầu ở vùng Zaporizhia. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cơ sở dầu mỏ của Nga và các mục tiêu quân sự khác đã bị tấn công bằng vũ khí sản xuất trong nước, bao gồm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất “Flamingo” và máy bay không người lái.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai khu định cư của Ukraine: Synelnykove ở vùng Kharkiv và Danylivka ở vùng Dnipropetrovsk.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng tại Moscow, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy và đánh chặn 130 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm qua trên không phận Nga.

Liên quan đến đàm phán hòa bình, Điện Kremlin cho biết Ukraine sẽ phải đàm phán để chấm dứt chiến tranh dù “sớm hay muộn” và dự đoán vị thế đàm phán của Kyiv sẽ ngày càng xấu đi.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bày tỏ hy vọng Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn lựu pháo M109 về phía các vị trí của Nga, tại một khu vực không được tiết lộ, ở phía đông vùng Donetsk. Ảnh: AFP/Getty Images.

Xung quanh vụ bê bối năng lượng Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về vụ tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu đô la đang nhấn chìm Kyiv.

Tuyên bố của chính phủ Đức cho biết ông Zelensky cam kết minh bạch hoàn toàn, hỗ trợ lâu dài cho các cơ quan chống tham nhũng độc lập và các biện pháp nhanh chóng hơn nữa để lấy lại niềm tin của người dân Ukraine, các đối tác châu Âu và các nhà tài trợ quốc tế.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng tuyên bố sẽ kiểm toán tất cả các công ty nhà nước, bao gồm lĩnh vực năng lượng, sau vụ bê bối dẫn đến việc đình chỉ chức vụ của hai bộ trưởng nội các.

Liên quan đến viện trợ cho Ukraine, người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Julie Kozack, cho biết sẽ có phái đoàn tới Ukraine để thảo luận về nhu cầu tài chính và chương trình cho vay mới tiềm năng. Ukraine đang đàm phán với IMF về chương trình cho vay 4 năm tiếp theo dành cho nước này, thay thế chương trình 4 năm hiện nay trị giá 15,5 tỷ đô la. Đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã nhận được 10,6 tỷ đô la.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước Nghị viện Châu Âu cho biết liên minh có thể trang trải nhu cầu tài chính của Kyiv vào năm 2026 và 2027 bằng khoản thế chấp là ngân sách dài hạn của mình, hoặc mỗi quốc gia EU có thể tự vay và cấp khoản tài trợ cho Ukraine.

Một lựa chọn khác là đề xuất của EU về việc tổ chức một khoản vay, trên thực tế sẽ trở thành một khoản tài trợ, dựa trên tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa tại EU. Các bộ trưởng tài chính châu Âu đã nhất trí việc cấp vốn cho Ukraine bằng khoản vay bồi thường dựa trên tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ là “hiệu quả” nhất trong các lựa chọn đang được xem xét.

Ảnh: MFA.

Trong khi đó, các bộ trưởng quốc phòng của các nước Bắc Âu và Baltic cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ cùng nhau đóng góp 500 triệu đô la cho sáng kiến ​​Danh sách vũ khí ưu tiên của Ukraine.

Đối với các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, theo công ty dịch vụ tài chính JPMorgan của Mỹ, khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga, tương đương gần 1/3 tiềm năng xuất khẩu dầu bằng đường biển của nước này, vẫn nằm trên tàu chở dầu do hoạt động dỡ hàng chậm lại bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty năng lượng Rosneft và Lukoil.

Trong một diễn biến liên quan, quốc hội Bulgaria đã bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật cho phép chính phủ kiểm soát nhà máy lọc dầu Lukoil và bán nó để bảo vệ tài sản này khỏi các lệnh trừng phạt sắp tới của Mỹ.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã cố gắng phủ quyết động thái của các nhà lập pháp trao cho một giám đốc thương mại do chính phủ bổ nhiệm quyền giám sát hoạt động liên tục của nhà máy lọc dầu Lukoil tại Bulgaria sau ngày 21/11, thời điểm lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực, và quyền bán công ty nếu cần.

TD