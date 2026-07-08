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Vòng đàm phán tiếp  theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Rome

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/7, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến sẽ diễn ra tại Rome (Italia) vào tuần tới. Đây là vòng đàm phán thứ sáu giữa hai quốc gia, nối tiếp 5 vòng đối thoại cấp đại sứ từng được tổ chức tại Washington kể từ tháng 4 nhằm tìm kiếm một giải pháp an ninh bền vững tại khu vực biên giới.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Rome

Ngày 7/7, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến sẽ diễn ra tại Rome (Italia) vào tuần tới. Đây là vòng đàm phán thứ sáu giữa hai quốc gia, nối tiếp 5 vòng đối thoại cấp đại sứ từng được tổ chức tại Washington kể từ tháng 4 nhằm tìm kiếm một giải pháp an ninh bền vững tại khu vực biên giới.

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Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Rome

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul họp báo với người đồng cấpIsrael Gideon Sa'ar tại Jerusalem. Ảnh: The Times of Israel.

Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, truyền thông Israel dẫn lời Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ ngày 14/7 tại Rome.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ở Jerusalem, Ngoại trưởng Sa'ar khẳng định Israel luôn hướng tới mục tiêu hòa bình với các quốc gia láng giềng, song nhấn mạnh mọi thỏa thuận đạt được bắt buộc phải dựa trên cơ sở bảo đảm an ninh.

Theo ông Sa'ar, vòng đàm phán gần đây nhất vào cuối tháng 6 đã đạt được thỏa thuận khung về việc Israel rút lực lượng khỏi hai khu vực ở miền Nam Lebanon, nơi quân đội Israel hiện vẫn duy trì các hoạt động quân sự nhằm kiểm soát và đối phó với nhóm vũ trang Hezbollah.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên tiếng hoan nghênh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, coi thỏa thuận đạt được giữa Israel và Lebanon là một tín hiệu tích cực cho người dân hai nước. Ông Wadephul khẳng định châu Âu và Đức sẵn sàng hỗ trợ lộ trình đối thoại này.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Rome

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Rome. Ảnh: Boston 25 News.

Đồng thời, đại diện chính phủ Đức hối thúc các cơ quan chức năng Lebanon cần có sự quyết tâm lớn hơn để tái lập quyền kiểm soát của nhà nước ở phía nam, ngăn chặn triệt để các mối đe dọa an ninh xuất phát từ lãnh thổ Lebanon nhắm vào Israel.

Bên cạnh vấn đề Lebanon, Bộ trưởng Đức cũng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Bờ Tây, kêu gọi Israel giải ngân các khoản thu thuế và hải quan cho Chính quyền Palestine (PA) để tránh nguy cơ sụp đổ cơ cấu quản lý tại đây, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục mở rộng các khu định cư có thể làm xói mòn triển vọng hòa bình lâu dài.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, The Times of Israel.

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Từ khóa:

#Lebanon #Rome #Quân đội Israel #An ninh #Đối thoại #Quốc gia #Đức #Washington

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