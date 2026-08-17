CEO Anthropic bác bỏ cáo buộc cảnh báo về AI khiến công chúng lo ngại

Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic Dario Amodei bác bỏ nhận định rằng những cảnh báo của ông về các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần làm gia tăng tâm lý lo ngại và phản ứng tiêu cực của công chúng đối với công nghệ này tại Mỹ.

Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic Dario Amodei. Ảnh: Business Insider.

Phản hồi được đưa ra sau khi nhà đầu tư Gavin Baker nhận định việc Amodei thường xuyên nhấn mạnh những rủi ro của AI có thể góp phần thúc đẩy sự phản đối đối với tốc độ phát triển của công nghệ, trong đó có việc mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, giám đốc Amodei nhấn mạnh các thông điệp của ông không tập trung quá mức vào mặt tiêu cực của AI mà được cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Ông dẫn lại bài viết Machines of Loving Grace, trong đó trình bày những tiềm năng của AI trong việc cải thiện đời sống con người.

Theo ông Amodei, vấn đề lớn hơn nằm ở sự suy giảm niềm tin của công chúng đối với các doanh nghiệp, chính phủ và ngành công nghệ. Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic đánh giá AI chỉ là lĩnh vực mới nhất chịu ảnh hưởng từ xu hướng này, thay vì là nguyên nhân chính tạo ra sự hoài nghi. Nhà lãnh đạo Anthropic cũng không đồng tình với ý kiến các công ty AI chỉ cần thay đổi cách truyền thông để tạo hình ảnh tích cực hơn. Theo ông, việc đưa ra những tuyên bố hấp dẫn nhưng chưa được chứng minh có thể khiến công chúng càng hoài nghi.

CEO Anthropic bác bỏ cáo buộc cảnh báo về AI khiến công chúng lo ngại. Ảnh: FMT.

Ông Amodei thừa nhận các công ty AI, trong đó có Anthropic, cần chịu trách nhiệm về khoảng cách giữa những cam kết lớn và những lợi ích thực tế đã mang lại cho xã hội. Ông nhấn mạnh cách hiệu quả nhất để khôi phục niềm tin là chứng minh bằng kết quả cụ thể, đồng thời phát triển công nghệ một cách có trách nhiệm và kiểm soát các rủi ro.

Quan điểm này phản ánh cuộc tranh luận đang diễn ra trong ngành công nghệ về cách cân bằng giữa việc thúc đẩy tiềm năng của AI, cảnh báo những nguy cơ có thể phát sinh và đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn của công chúng.

Lê Hà.

Nguồn: Timesnownews, TechCrunch