Đàm phán Canada-Mỹ vào giờ chót, thuế ô tô 15% và gỗ thành hai nút thắt lớn

Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ bước vào giai đoạn quyết định khi Ottawa và Washington chỉ còn chưa đầy hai ngày để tìm kiếm thỏa thuận, trước khi mức thuế mới 50% mà Tổng thống Donald Trump đe dọa áp lên một số hàng hóa Canada có hiệu lực từ ngày 19/8.

Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc và trưởng đoàn đàm phán thương mại của Canada, Janice Charette, phát biểu trước giới truyền thông tại Đại sứ quán Canada ở Washington vào ngày 2 tháng 6. Ảnh: Reuters.

Theo The Globe and Mail, thuế đối với ô tô và gỗ đang là hai trong những điểm bế tắc lớn nhất trong các cuộc thương lượng diễn ra liên tục những ngày qua. Các nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán cho biết Washington đề xuất giảm thuế đối với ô tô Canada xuống 15%, nhưng Ottawa cho rằng mức này vẫn quá cao đối với ngành công nghiệp ô tô nước này.

Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc trao đổi trực tuyến hôm 16/8, cùng với trưởng đoàn đàm phán Canada Janice Charette. Văn phòng ông LeBlanc cho biết cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ và hai bên tiếp tục thảo luận.

Canada được cho là đã đưa ra một phương án khác: miễn thuế đối với toàn bộ phần giá trị linh kiện có nguồn gốc từ khu vực Mỹ-Mexico-Canada, thay vì chỉ miễn đối với linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ. Theo đề xuất này, thuế sẽ chỉ áp dụng với phần linh kiện có nguồn gốc bên ngoài Bắc Mỹ.

Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn đối với chuỗi cung ứng ô tô Bắc Mỹ, vốn được xây dựng xuyên biên giới giữa ba nước.

Reuters trước đó cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng hai bên còn cách khá xa một dự thảo thỏa thuận, trong đó những bất đồng liên quan đến ô tô, hạn ngạch sữa và việc tiếp cận thị trường Canada đối với rượu Mỹ vẫn chưa được giải quyết.

Theo The Globe and Mail, Washington hiện không muốn giảm các mức thuế đối với ngành gỗ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại Mỹ. Thay vào đó, Mỹ đề nghị Canada chờ kết quả một cuộc rà soát riêng của Bộ Thương mại Mỹ đối với thuế gỗ mềm.

Ảnh chụp hồi tháng 4 năm 2017 cho thấy các công nhân đang phân loại gỗ tại khu rừng thuộc sở hữu của Công ty Murray Brothers Lumber ở Madawaska, Ontario. Ảnh: Canadian Press.

Ottawa lo ngại rằng ngay cả khi một số mức thuế khác được giảm, Washington vẫn có thể tiếp tục tăng thuế theo Mục 232 đối với gỗ Canada. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm với ngành lâm nghiệp Canada.

Financial Times ngày 17/8 cho biết các doanh nghiệp Canada đang khẩn trương chuẩn bị cho khả năng mức thuế 50% có hiệu lực vào thứ Tư, trong khi kết quả đàm phán vẫn chưa chắc chắn.

Trong khi đó, Canada cũng đang chuẩn bị các phương án đáp trả nếu Washington thực hiện biện pháp thuế mới. Tuy nhiên, Ottawa vẫn ưu tiên đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn vòng leo thang thương mại mới với đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Nhật Lệ

Nguồn: The Globe and Mail