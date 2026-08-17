Google đóng 449 kênh YouTube Hàn Quốc trước bầu cử địa phương

Google đã đóng 449 kênh YouTube tiếng Hàn trong quý II/2026 do bị xác định liên quan đến các hoạt động gây ảnh hưởng có phối hợp nhằm tác động đến nhận thức chính trị và xã hội tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, 367 kênh bị đóng chỉ trong tháng 5, ngay trước cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6.

Trong quý 2, Google đã gỡ bỏ 449 kênh YouTube của Hàn Quốc vì nội dung chính trị. Ảnh: thehansindia.

Theo báo cáo về các hoạt động gây ảnh hưởng trong quý II/2026 của Google, tập đoàn công nghệ Mỹ đã đình chỉ 22 kênh YouTube tiếng Hàn trong tháng 4, 367 kênh trong tháng 5 và 60 kênh trong tháng 6, nâng tổng số kênh bị đóng trong quý lên 449.

Google cho biết các kênh này bị xử lý do tham gia vào những hoạt động được phối hợp thông qua nhiều tài khoản hoặc kênh khác nhau, nhằm tác động đến quan điểm của công chúng về các vấn đề chính trị và xã hội.

Theo Yonhap, nội dung của các kênh bị đóng bao gồm cả những kênh ủng hộ và chỉ trích chính phủ Hàn Quốc, cũng như các kênh thể hiện quan điểm ủng hộ hoặc phản đối những đảng phái và chính trị gia cụ thể.

Google cho biết dù các kênh này có vẻ do những người dùng khác nhau vận hành độc lập, trên thực tế chúng được quản lý bởi cùng một cá nhân, tổ chức hoặc mạng lưới. Việc sử dụng nhiều tài khoản và kênh được cho là nhằm tạo cảm giác về nhiều nguồn ý kiến độc lập, qua đó tác động đến nhận thức của công chúng.

Tuy nhiên, Google không công bố danh sách 449 kênh bị đóng, danh tính những người hoặc tổ chức đứng sau các kênh này cũng như phương thức cụ thể được sử dụng trong các hoạt động phối hợp.

Hoạt động xử lý các mạng lưới gây ảnh hưởng phối hợp cũng được Google triển khai tại nhiều khu vực khác. Trong cùng báo cáo, Google cho biết đã đóng 9.173 kênh YouTube có liên quan đến một mạng lưới hoạt động gây ảnh hưởng từ Trung Quốc, 2.083 kênh liên quan đến Nga và 1.778 kênh liên quan đến Ấn Độ.

Việc Google tăng cường xử lý các mạng lưới sử dụng nhiều tài khoản để định hướng dư luận cho thấy các nền tảng trực tuyến đang tiếp tục siết chặt hoạt động bị đánh giá là thao túng hoặc gây ảnh hưởng phối hợp, đặc biệt trong các giai đoạn diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap, Chosun.