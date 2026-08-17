Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,1% trong quý II/2026, thấp hơn dự báo

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 17/8 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng thực tế 1,1% trong quý II/2026, tính theo tốc độ hàng năm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường, qua đó gây thêm sức ép đối với nỗ lực kéo dài nhiều tháng của ngân hàng trung ương nhằm bình thường hóa lãi suất mà không làm suy yếu đà phục hồi kinh tế.

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 17/8 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng thực tế 1,1% trong quý II/2026, tính theo tốc độ hàng năm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Nội các Nhật Bản, so với quý trước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sau khi điều chỉnh theo lạm phát tăng 0,3% trong giai đoạn từ tháng 4-6, đánh dấu quý đầu tiên phản ánh đầy đủ tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá năng lượng tăng cao đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa nền kinh tế Nhật Bản, giảm nhẹ 0,02% so với quý trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong 8 quý. Đây là nguyên nhân chính khiến kết quả tăng trưởng thấp hơn dự báo. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết chi tiêu cho bữa ăn học đường và học phí trung học cũng giảm sau khi chương trình trợ cấp của Chính phủ được mở rộng hồi tháng 4. Trong khi đó, đầu tư của doanh nghiệp trong quý II giảm 1,2% so với quý I. Xuất khẩu tăng 0,5%, trong khi nhập khẩu giảm 1,5% do hoạt động vận chuyển dầu thô bị gián đoạn trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa do căng thẳng ở Trung Đông.

Áp lực giá cả dai dẳng ở Nhật Bản đã kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng ngay cả khi tiền lương danh nghĩa tăng lên, làm phức tạp thêm tính toán chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong thời gian tới, các nhà phân tích cảnh báo chi phí nhập khẩu gia tăng và áp lực giá ngày càng lớn từ khâu đầu nguồn có thể cuối cùng được chuyển sang người tiêu dùng, qua đó tiếp tục gây sức ép lên chi tiêu trong những tháng còn lại của năm nay.

Trong phần lớn năm 2026, ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã thận trọng từng bước rời bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. BOJ đã tăng lãi suất chủ chốt hồi đầu năm và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng nếu tăng trưởng tiền lương và tiêu dùng đủ bền vững để duy trì mục tiêu lạm phát 2% một cách ổn định và có tính tự củng cố. Số liệu mới nhất cho thấy Nhật Bản vẫn đang tăng trưởng, nhưng chưa đủ mạnh để mang lại cho BOJ “đường băng” rõ ràng mà ngân hàng này đã chờ đợi để tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Easternherald.