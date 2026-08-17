Iran tăng cường kiểm soát kinh tế, củng cố bộ máy quân sự giữa sức ép từ Mỹ

Ngày 16/8, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref kêu gọi tăng cường giám sát thị trường, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Mohsen Rezaei đánh giá cao các quyết định bổ nhiệm quân sự mới của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh Tehran đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref khẳng định Iran sẽ vượt qua “cuộc chiến kinh tế” tương tự như đã giành thắng lợi trên chiến trường. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp của Trụ sở Điều tiết Thị trường, ông Aref cho rằng Washington đang chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế nhằm bù đắp cho những thất bại trên mặt trận quân sự. Ông khẳng định Iran sẽ vượt qua “cuộc chiến kinh tế” tương tự như đã giành thắng lợi trên chiến trường.

Theo ông Aref, dù Mỹ có nguồn lực lớn hơn, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây cho thấy sự đoàn kết và gắn kết dân tộc là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng. Ông kêu gọi các quan chức gạt bỏ những “quan điểm phe phái, chính trị và đảng phái” vì lợi ích quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý tình trạng tăng giá bất hợp lý, gian lận về trọng lượng và đầu cơ, tích trữ hàng hóa.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ca ngợi các quyết định bổ nhiệm quân sự gần đây của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ca ngợi các quyết định bổ nhiệm quân sự gần đây của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, cho rằng những thay đổi này sẽ góp phần củng cố năng lực quốc phòng của Iran.

Trong thông điệp gửi ông Khamenei, ông Rezaei đánh giá việc bổ nhiệm 6 chỉ huy cấp cao vào các vị trí chủ chốt trong quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là “sáng suốt” và “đúng thời điểm”, đồng thời cho rằng các quyết định này đã “làm đảo lộn tính toán” của các đối thủ Iran, đặc biệt là Mỹ và Israel.

Theo các quyết định mới, Thiếu tướng Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, trong khi Thiếu tướng Ahmad Vahidi giữ chức Tổng tư lệnh IRGC. Các nhà phân tích nhận định những thay đổi nhân sự trên nhằm củng cố bộ máy an ninh và quốc phòng thời chiến của Iran bằng việc đưa những nhân vật giàu kinh nghiệm vào các vị trí chỉ huy chủ chốt.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera.