Lebanon khẳng định chủ quyền trong đàm phán, Israel chuẩn bị “mọi kịch bản tại Lebanon”

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định nước này đang theo đuổi một lộ trình đàm phán độc lập và mọi thỏa thuận liên quan đến Lebanon phải được thực hiện thông qua Nhà nước Lebanon. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng duy trì sự hiện diện trong thời gian dài tại lãnh thổ Lebanon.

Tổng thống Aoun tiếp đoàn các giám mục Maronite từ nước ngoài trở về. Ảnh: Turkiyetoday

Phát biểu khi tiếp đoàn các giám mục Maronite từ nước ngoài trở về ngày 17/6, Tổng thống Aoun cho biết Lebanon đã nhận được những bảo đảm rằng nước này có một tiến trình đàm phán riêng và độc lập. Ông nhấn mạnh Nhà nước Lebanon là chủ thể duy nhất tiến hành đàm phán và hoàn toàn có chủ quyền trong việc đưa ra các quyết định.

Trong khi đó, Đài Phát thanh Công cộng Israel (KAN), dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên, cho biết quân đội Israel đã sẵn sàng duy trì hiện diện tại Lebanon trong thời gian dài nếu nhận được chỉ đạo từ giới lãnh đạo chính trị.

Theo các nguồn tin này, quân đội Israel đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản tại Lebanon”, bất chấp việc Mỹ và Iran đang hướng tới ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận. Hai nước dự kiến ký thỏa thuận tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Lực lượng quân đội Lebanon triển khai tại làng Bir al-Salasel, miền Nam Lebanon, ngày 15/6/2026. Ảnh: AFP

Các nguồn tin cũng cho biết, hoạt động quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon vẫn đang tiếp diễn, trong khi vẫn xảy ra các vụ nổ súng nhằm vào khu vực miền Bắc Israel.

Trước đó, Tổng thống Aoun cho biết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran bao gồm các cam kết nhằm chấm dứt leo thang quân sự trên toàn khu vực, trong đó có Lebanon. Tổng thống Aoun khẳng định Lebanon ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn và hoan nghênh sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Iran.

Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 khẳng định việc chấm dứt xung đột tại Lebanon là “một phần không thể tách rời” của thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Theo ông, thỏa thuận cũng bao gồm nội dung rút lực lượng Israel khỏi lãnh thổ Lebanon.

Vân Bình