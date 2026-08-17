Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài đến 21/8, cảnh báo một số điểm mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 17/8 đến sáng sớm 19/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi lượng mưa trên 100mm. Đáng chú ý, từ ngày 19 đến hết ngày 21/8, mưa lớn tiếp tục diễn ra, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Ảnh minh họa của Hoàng Đông.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, kết hợp với gió Đông Nam và hội tụ gió trên cao, từ đêm 17/8 đến sáng sớm 19/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm; cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Cụ thể, vùng núi phía Bắc, Tây Bắc gồm các điểm dự báo Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân có lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Vùng núi phía Tây, Tây Nam gồm Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh có lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực đồng bằng ven biển gồm các điểm dự báo Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Đông Sơn, Sầm Sơn cũng có lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Đáng chú ý, từ ngày 19 đến hết ngày 21/8, khu vực Thanh Hóa được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam có khả năng đạt 70-150mm, có nơi trên 200mm; các khu vực khác từ 50-100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc. Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập úng cây trồng, quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập các khu dân cư, ách tắc giao thông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trên biển có thể xuất hiện lốc xoáy và sóng cao, ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

LP