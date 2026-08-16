Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 16/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Dũng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI đối với ông Bùi Văn Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Bùi Văn Dũng.

Trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh: Việc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ nhiệm vụ ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính là sự ghi nhận, tin tưởng của Trung ương đối với phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Bùi Văn Dũng; đồng thời là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn trước Đảng, Quốc hội và cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chúc mừng ông Bùi Văn Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Bùi Văn Dũng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, thẩm tra các chủ trương, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong rằng ông Bùi Văn Dũng tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa phương, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương những cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Ông Bùi Văn Dũng phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và cử tri, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, ông Bùi Văn Dũng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới.

Ông Bùi Văn Dũng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng từ cơ sở để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ông Bùi Văn Dũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra; phấn đấu đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Dũng.

Lãnh đạo tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Dũng.

Minh Hiếu