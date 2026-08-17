Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại đền thờ ở Ấn Độ

Ngày 17/8 giới chức địa phương cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một vụ việc được mô tả là “giống giẫm đạp” tại đền Ashok Dham, huyện Lakhisarai, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại đền thờ ở Ấn Độ. Ảnh: NewsBytes.

Theo cảnh sát, một cột điện bị đổ tại khu vực đền, khiến một số người có thể bị điện giật và đám đông rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quan chức cảnh sát cấp cao Shivam Kumar cho biết nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn cần được xác minh.

Vụ việc xảy ra trong lúc lượng lớn tín đồ Hindu tập trung tại đền Ashok Dham để dâng nước lên thần Shiva trong tháng Shravan, một thời điểm linh thiêng trong lịch Hindu. Hơn 10 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Các đoạn video do hãng tin ANI công bố cho thấy người thân tập trung tại các cơ sở y tế trong khi lực lượng cứu hộ đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Thủ hiến bang Bihar Samrat Choudhary bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân và cho biết chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm việc điều trị kịp thời cho người bị thương.

Hơn 10 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Ảnh: NewsBytes.

Ấn Độ từng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đám đông trong các sự kiện tôn giáo lớn. Tháng 1/2025, ít nhất 30 người thiệt mạng trong một vụ chen lấn tại lễ hội Maha Kumbh ở bang Uttar Pradesh, nơi hàng chục triệu người tập trung để thực hiện nghi lễ tắm tại các dòng sông linh thiêng.

Trước đây tại Ấn Độ cũng từng xảy ra các vụ giẫm đạp ở khu phức hợp đền Ashok Dham. Ngày 12/8/2019, cũng trong tháng Shravan, một tín đồ thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương trong một vụ giẫm đạp.

Các vụ việc tương tự thường xảy ra khi lượng người tập trung quá đông tại không gian hạn chế, gây khó khăn cho việc kiểm soát dòng người và triển khai các biện pháp an toàn. Nhà chức trách Bihar đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc tại đền Ashok Dham, đồng thời đánh giá tình trạng của những người bị thương.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera, Reuters