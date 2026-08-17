Thanh Hóa ngược dòng thắng Hà Tĩnh; Vì sao thủ môn Patrik Lê Giang được hủy thẻ đỏ?

Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026; Barcelona chuẩn bị chiêu mộ bom tấn Rodri và đón Joao Cancelo miễn phí; Arsenal đè bẹp Man City 3-0 giành Siêu Cup Anh đầy thuyết phục... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay 17/8.

Thanh Hóa ngược dòng thắng Hà Tĩnh trong trận giao hữu trước mùa giải

CLB Thanh Hóa tiếp tục loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027 bằng chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong trận đấu diễn ra chiều 16/8 trên sân Thanh Hóa.

Tiền vệ từng khoác áo Đội tuyển Ai Cập thử việc tại đội bóng xứ Thanh.

Hà Tĩnh nhập cuộc tốt và hai lần xuyên thủng lưới đội chủ nhà, vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần thi đấu ấn tượng, từng bước lấy lại thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn để hoàn tất màn ngược dòng thắng 3-2.

Đáng chú ý, tiền vệ đang thử việc Alexander Jakobsen, sinh năm 1994, đã được ban huấn luyện Thanh Hóa tung vào sân. Cầu thủ mang hai quốc tịch Đan Mạch và Ai Cập trưởng thành từ lò đào tạo PSV Eindhoven, từng thi đấu tại Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Ai Cập, Georgia và Kazakhstan.

Trận đấu là cơ hội để Thanh Hóa kiểm tra đội hình, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào mùa giải mới.

Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026

Tối 16/8, Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Xuân Son (số 12) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đức Đồng

Dù chịu nhiều áp lực và khó khăn về mặt sân, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định bản lĩnh. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với pha lập công mở tỷ số cuối hiệp một, qua đó thiết lập kỷ lục cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất tại vòng knock-out.

Sang hiệp hai, pha phản lưới nhà của Faris Danish đã ấn định thắng lợi 2-0, trong khi thủ môn Patrik Le Giang chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Kéo dài chuỗi bất bại lên 23 trận, tuyển Việt Nam nhận mức thưởng nóng 1,5 tỷ đồng từ VFF và nắm lợi thế cực lớn trước màn tái đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.

Giải mã lý do thủ môn Lê Giang Patrik được hủy thẻ đỏ trong trận gặp Malaysia

Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tình huống thủ môn Lê Giang Patrik của Việt Nam thoát thẻ đỏ ở phút 61 đã trở thành tâm điểm.

Sau khi kiểm tra VAR, Lê Giang Patrik được xóa thẻ đỏ. Ảnh chụp màn hình

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Rustam Lutfullin đã hủy quyết định truất quyền thi đấu ban đầu. Theo phân tích của giới chuyên môn, quyết định này hoàn toàn chính xác vì hậu vệ Văn Vĩ đã chạm bóng và phá bóng thành công trước đó.

Thực tế, không hề có va chạm giữa Lê Giang và tiền đạo Sumareh bên phía Malaysia; thủ môn của Việt Nam chỉ vô tình va chạm với chính đồng đội mình. Vì không có hành vi phạm lỗi, trọng tài đã xóa thẻ đỏ, giúp đội tuyển Việt Nam bảo toàn thắng lợi 2-0 một cách thuyết phục.

Arsenal đè bẹp Man City 3-0 giành Siêu Cup Anh đầy thuyết phục

Trong trận tranh Siêu Cup Anh ngày 16/8, Arsenal đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Man City.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng danh hiệu Siêu Cup Anh. Ảnh: Reuters

Chỉ mất 23 giây, Riccardo Calafiori đã mở tỷ số, thiết lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất Siêu cúp Anh kể từ năm 1968. Tiếp đà hưng phấn, Kai Havertz và Martin Odegaard lần lượt ghi bàn, ấn định thắng lợi đậm đà cho “Pháo thủ”.

Trái ngược với phong độ xuất sắc của đối thủ, Man City trong trận ra mắt của HLV Enzo Maresca thi đấu bế tắc và thiếu gắn kết.

Chiến thắng thuyết phục này là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của Arsenal, đồng thời báo hiệu một khởi đầu đầy khó khăn cho kỷ nguyên mới tại sân Etihad.

Lens gây sốc khi đánh bại PSG để lần đầu giành Siêu Cup Pháp

Trong trận tranh Siêu Cup Pháp ngày 16/8, PSG đã bất ngờ để thua Lens 0-1 trên sân Bollaert-Delelis sau pha lập công duy nhất của Florian Thauvin ở phút 32.

Florian Thauvin mừng bàn trong trận Lens thắng PSG 1-0 ở trận tranh Siêu Cup Pháp. Ảnh: Foot01

Dù phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một do Kyllian Antonio nhận thẻ đỏ, Lens vẫn kiên cường bảo vệ thành quả trước sức ép lớn từ PSG. Về phía đội bóng thủ đô, các ngôi sao tỏ ra vô duyên và thậm chí còn kết thúc trận đấu với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nuno Mendes ở phút 86.

Trận thua cay đắng này khiến HLV Luis Enrique lỡ hẹn với danh hiệu, qua đó khép lại một ngày thi đấu dưới sự theo dõi trực tiếp trên khán đài của tân HLV tuyển Pháp Zinedine Zidane.

Barcelona chuẩn bị chiêu mộ bom tấn Rodri và đón Joao Cancelo miễn phí

Barcelona đang tiến gần đến việc hoàn tất hai thương vụ đáng chú ý.

Barcelona tiến gần việc chiêu mộ Rodri với tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 76,5 triệu euro.

Theo tờ AS, đội chủ sân Camp Nou đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Man City với tổng giá trị 76,5 triệu euro (60 triệu euro cố định và 16,5 triệu euro phụ phí). Ngôi sao người Tây Ban Nha đã thống nhất điều khoản cá nhân và vắng mặt ở trận tranh Siêu cup Anh vừa qua.

Song song với đó, Barca chuẩn bị đón Joao Cancelo trở lại theo dạng tự do từ Al Hilal nhờ sự hậu thuẫn của người đại diện Jorge Mendes. Sự xuất hiện của bộ đôi từng cùng nhau khoác áo Man City này được kỳ vọng sẽ nâng cấp mạnh mẽ sức mạnh cho đội hình Barcelona.

HS